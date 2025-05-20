Euromelanoma ile ücretsiz ben muayenesi ve cilt kanserine erken teşhis!

Euromelanoma, her yıl mayıs ayında halkı deri kanserleri konusunda bilinçlendirmek ve erken teşhise fırsat sunmak amacı ile yürütülen bir proje olarak hayatımızda yerini aldı.

Kuruluş, 1999 yılında Belçika’da başladı ve bugün birçok Avrupa ülkesi ile birlikte Türkiye’de de Türk Dermatoloji Derneği öncülüğünde gönüllü dermatoloji kliniklerde devam ediyor.

Prof. Dr. Nida Gelincik, cilt kanserleri ve melanom vakaları hakkında bilgi verdi...

MELANOM VAKALARINDA %50 ARTIŞ BEKLENİYOR

Dünyada, yılda 1,5 milyondan fazla yeni cilt kanseri teşhis edildiği tahmin ediliyor. Bu vakaların yaklaşık beşte birini en ölümcül cilt kanseri tipi olan melanom oluşturuyor. 2040 yılına kadar dünya genelindeki melanom vakalarının %50’den fazla artması bekleniyor.

Euromelanoma kampanyası, bu sessiz tehdit karşısında farkındalık yaratmayı amaçlayan hayati bir girişim olarak öne çıkıyor. Kampanya kapsamında ücretsiz ben muayenesi ve cilt kanseri taramaları yapılıyor ve melanom hakkında toplumun tüm kesimlerine hitap eden seminerler ve medya çalışmaları yürütülüyor.

TÜRKİYE'DE MELANOM GERÇEĞİ

Dermatoloji kliniklerinde yapılmış çalışmalarda melanom sıklığı %0,4 olarak saptanıyor. Vakaların önemli bir kısmının erken evrede teşhis edilmiş olması sevindiriyor. Melanom, alt tipleri açısından diğer Avrupa ülkelerinden bazı farklılıklar söz konusu. Ancak bunlar toplum bazlı çalışmalar değil.

MELANOMUN BELİRTİLERİ

Ciltteki benlerde, ABCDE kuralı özelliklerinden biri ya da birkaçı varsa, vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerekiyor:

Asymmetry (Asimetri): Benin iki yarısı birbirine benzemiyor mu?

-Border (Sınır): Kenarları düzensiz, girintili çıkıntılı mı?

-Color (Renk): Tek renk yerine birden fazla renk mi içeriyor?

-Diameter (Çap): 6 mm’den büyük mü?

-Evolution (Evrim): Zamanla boyut, renk ya da yapısında değişiklik var mı?

BENLER NE SIKLIKLA MUAYENE ETTİRMELİ?

Kişinin ABCDE kuralı ile kendi kendine takibi her ne kadar önemli olsa da amaçlanan; gözle görülemeyecek düzeydeki erken dönem değişikliklerin tespit edilerek, melanomun derin dokulara yayılmadan başlangıç aşamasında teşhis edilmesi. Bu aşamada melanom, tedavi edilebilir bir hastalık olarak kabul edilebiliyor. Ardından “dermoskopi” adlı özel bir inceleme öne çıkıyor. Dermoskopik muayene ile hem benlerdeki minimal değişiklikler tespit edilebiliyor hem de tanı doğruluk oranı artıyor.

Bu yüzden herkesin yılda en az bir kez dermatoloji uzmanı tarafından hem klinik hem de dermoskopik muayene olması gerekli.

MELANOMDAN KORUNMAK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ ÖNLEMLER VAR MI?

Melanom gelişiminde en önemli önlenebilir risk faktörü ultraviyole ışınları. Özellikle çocukluk çağında maruz kalınan güneş yanıkları, gelecekteki cilt kanseri olasılığını ciddi biçimde artırıyor. Açık tenli, sarı-kızıl saçlı ve çilli bireyler de daha yüksek risk altında.

• Gölgeyi tercih edin, özellikle 11.00-15.00 saatleri arasında güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçının.

• Güneş koruyucu ürünleri (en az SPF 30) düzenli olarak kullanın.

• Koruyucu kıyafetler, şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

• Cildinizi tanıyın ve takip edin: Aynada tüm vücudunuzu düzenli olarak inceleyin ve yeni oluşan ya da değişen benleri not edin.

• Şüpheli bir lezyon gördüğünüzde vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurun.

TOPLUMUN SAĞLIĞI İÇİN BİR ADIM DA SİZ ATIN!

Euromelanoma, sadece bir kampanya değil; bir yaşam tarzı farkındalığı. Türkiye’de elde edilen veriler erken tanı konmuş vaka oranının umut verici düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu ivmenin sürdürülmesi, ancak toplumsal farkındalıkla mümkün. Kendiniz ve sevdikleriniz için bir adım atın. Güneşin tadını bilinçli çıkarın, düzenli ben muayenenizi yaptırın ve benlerinizde şüpheli bir değişiklik varsa geç kalmayın!

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Düzenli ben muayenenize başlamak için mayıs ayı içerisinde size en yakın Euromelanom gönüllüsü dermatoloji kliniğine başvurabilirsiniz .Unutmayın erken teşhis, hayat kurtarır.

Prof. Dr. Nida Gelincik, erken teşhise fırsat sunmak amacıyla kendi kliniğinde ücretsiz ben ve cilt kanseri taraması yapıyor... Katılmak için Nida Gelincik'le sosyal medya hesabından iletişime geçebilirsiniz.