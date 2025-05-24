'FOBO'nun hayatınızı mahvetmesini engellemenin 5 yolu

Günümüzde insanlar genellikle FOMO'ya, yani bir şeyi kaçırma korkusuna aşinadır. Hatta bazıları JOMO'yu, yani bir şeyi kaçırmanın sevincini benimsemeyi bile öğrendi. Ancak daha az bilinen bir olgu da FOBO'dur.

FOBO veya daha iyi bir seçenek korkusu, bir kişinin en iyi seçenekten emin olamadığı için karar veremediği psikolojik bir durumdur. 'Analiz felcine' neden olur ve uzun bir karar verme sürecine yol açabilir.

FOBO, kariyer seçimlerinizden ve yaşam koşullarınızdan alışveriş ve dışarıda yemek yeme gibi boş zaman aktivitelerine kadar hayatınızın birçok farklı yönüne dokunabilir.

Yaşam koçu ve girişimci Tomas Svitorka, "Daha büyük şeylerle başlamış olsa da, bir gün kahvaltılık gevrek reyonunda durup hangisini seçeceğinize karar veremediğinizi fark edebilirsiniz," diyor. "Bu kararsızlık yorucu olabilir, çok fazla kaygıya yol açabilir ve karar verdikten sonra bile sürekli olarak kendinizi sorgulamanıza neden olabilir. Özetle, FOBO sizi memnuniyetten mahrum eder ve sizi belirsizlikte tutarak stresi artırır."

Peki bu kaygı ve tatminsizlik döngüsünü nasıl önleyebiliriz? Uzmanlara FOBO'yu uzak tutmak için tavsiyelerini sorduk.

1- Başlangıç ​​olarak, FOBO'nuzu kabul edin

"FOBO'yu kontrol altında tutmazsanız hayatınızın köşelerine sızabilir," diyor Svitorka. "Hangi renk koşu ayakkabısı alacağınız veya menüdeki seçenekleri 12. kez gözden geçirip herkesi geride tuttuğunuz gibi küçük şeyler konusunda kararsız kaldığınız anların farkında olun."

Diğer sorunlarda olduğu gibi, ilk adım sorununuzu kabul etmek ve ona bir isim vermektir.

"FOBO'yu yenmenin gerçek anahtarı, onu tanımak, belirsiz hissetmenin normal olduğunu bilmek ve ardından karar verme stratejilerini uygulamaktır," diye belirtiyor Svitorka. "Zamanla kendinize güven kazanacak, daha hızlı seçimler yapacak ve en önemlisi, sürekli olarak 'daha iyi' bir seçenek için omzunuzun üzerinden bakmadan bu seçimlerin tadını çıkaracaksınız."

2- Çoğu kararın kalıcı olmadığını unutmayın

Svitorka, "Riski ve geri alınabilirliği değerlendirin," diye tavsiyede bulunuyor. Kendinize şunu sorun: 'Bu karar kalıcı mı yoksa bir hata olduğunu anlarsam geri alabilir miyim?'"

Düşündüğünüzden daha sık rotanızı düzeltebileceğinizi görebilirsiniz. Pizza sosu seçiminizi beğenmezseniz, bir dahaki sefere her zaman farklı bir seçim yapabilirsiniz. Yeni işiniz hayal kırıklığı yaratırsa, başka işlere başvurun.

"Hayat, mükemmel pizza sosu hakkında saatlerce düşünmek için çok kısa," diyor Svitorka. "Kararınızı geri alabilir veya bir dahaki sefere tekrar seçebilirseniz, sadece yapın ve geriye bakmayın."

3- Uzun vadeli hedeflerinizi ve temel değerlerinizi göz önünde bulundurun

Svitorka, "Uzun vadeli vizyonunuzu bilin," diye tavsiyede bulunuyor. "Birden fazla seçenek arasında mekik dokuyorsanız, geri çekilin ve kendinize şu soruyu sorun: Uzun vadede istediğiniz hayatla en iyi hangi seçim uyuşuyor?"

Hedefleriniz konusunda netlik kazanmak, FOBO'yu uzak tutmanıza ve karar verirken kendinize güvenmenize yardımcı olacaktır.

"Elbette, şu anda en heyecan verici seçim gibi görünmeyebilir ancak daha derin bir tatmin ve daha sonra daha büyük bir getiri sağlayabilir," diyor Svitorka.

Temel değerlerinizi göz önünde bulundurmak, "doğru" kararı verdiğinizden tamamen emin olmanız gerektiği yanlış beklentisiyle hareket etmekten daha faydalıdır. Değerlerinizi belirlemek, ileride vereceğiniz kararlarda kendinize güvenmenize yardımcı olabilir.

4- Farklı olanın her zaman daha iyi olmadığını anlayın

Diğer seçenekleri doğası gereği daha iyi olarak görmek yerine, onları basitçe farklı olarak tanımaya çalışın. Ve birçok seçeneğin aslında oldukça benzer olduğunu anlayın.

"Bazen, gerçekten net bir kazanan yoktur," diyor Svitorka. "Her iki seçeneğin de birbirini dengeleyecek kadar artıları ve eksileri vardır ve hangisini seçerseniz seçin, muhtemelen diğerinin daha iyi olup olmadığını merak edeceksiniz."

"Beraberlik" durumunda, uzun vadeli hedeflerinizle en iyi uyuşan seçeneği seçin veya içgüdülerinizi takip edin ve ona bağlı kalın.

"Bazen, sadece farklı oldukları için başka şeyleri severiz," diyor Svitorka. "Ancak farklı olmak her zaman daha iyi olmak anlamına gelmez."

5- Bir dizi seçeneği deneyin

"Evet, orada birçok seçenek var ve hepsi eşit değil, bu yüzden orada ne olduğunu iyi anlamak için örnekleme yapmak FOBO'ya gerçekten yardımcı olabilir," diyor Svitorka. "Bunu bir şapkadan rastgele sayılar çekmek gibi düşünün. Ne kadar çok sayı çekerseniz (ne kadar çok deneyim yaşarsanız), 'orada' ne olduğunu o kadar iyi anlarsınız."

Seçeneklerin çeşitliliğini hissetmek, gerçekten harika hissettiren bir şeye ulaştığınızda kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olabilir.

"Eğer sürekli kafanızın içinde takılıp kalırsanız ve asla farklı şeyler denemezseniz, seçeneğinizin 0-40 aralığında mı yoksa 0-100.000 aralığında mı 37 olduğunu asla bilemezsiniz," diye ekliyor Svitorka. "Pratikte, daha fazla ayakkabı deneyin, daha fazla randevuya çıkın ve genel olarak cesur olun ve yeni şeyler deneyin."