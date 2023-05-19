Gaita testi nedir, nasıl yapılır? Gaita testi sonuçları ne anlama gelir? Gaita testine dair 8 soru cevap

Gaita testi, dışkı üzerine yapılan bir testtir ve farklı hastalıkların ortaya çıkması için uygulanır. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral gaita testine dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Gaita testi nedir?

Sindirim sistemindeki iltihaplanma, parazit, sindirim sistemindeki kanama ve barsaklarda emilim hakkında bilgi veren bir testtir.

Gaita testi neden yapılır?

Sindirim sitemi hastalıklarının tanısında, organik veya psikolojik sorunlara bağlı hastalıkların ayırımında kullanılır. Mide, özofagus, ince barsak ve kolon kanserinin teşhisinde çok kıymetlidir. Kanserli dokulardan sızan kan partikülleri, dışkıda Gizli kan testi ile rahatlıkla anlaşılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları, parazit hastalığı, dışkıda kan ve iltihap içeren hücrelerin olup olmadığı iyi bir analiz ile anlaşılır. Bazen de, bağırsak enfeksiyonlarında da, gaita kültürü yapılarak, gaitada hangi bakterinin olduğu araştırılır.

Ne işe yarar?

Sindirim sisteminin iltihabi, kansere bağlı kanamalar, paraziter hastalıklar ve emilimi hakkında bilgiler verir.

Gaita testi nasıl yapılır?

Kişi, sabah veya günün herhangi bir saatinde dışkısının, laboratuvar verir. Tercihen sabah ilk dışkı olmalıdır. Dışkıda gizli kan testi yapılacaksa, dışkı verirken zorlamaması gerekir. Zorlama esnasında, makattaki hemoroid veya çatlaktan kan dışkıya bulaşıp, yanlış sonuç verebilir. Ayrıca, Gizli kan testi için 3 gün önceden etli gıda, brokoli, şalgam, pancar, vitamin C içeren ilaçlar, aspirin, ağrı kesicileri v.s almaması gerekir. En iyi analiz, immünokimyasal metodlarla ve Guaiac metodu ile yapılır.

Gaita testi kaç dakikada verilmeli?

İdeali taze dışkının incelenmesidir. Ancak, Parazitolojik incelemeler için dışkı örneğinin, özel kabın içinde, en geç 30 dakika içinde laboratuvara ulaştırılması gerekir.

Gaita testinde nelere bakılır?

İltihap, parazitler, kurt, solucan, kanama veya sindirilmemiş gıdalar araştırılır. Ayrıca, mide-bağırsak sisteminde ve pankreas gibi organlarda üretilen elastaz, tripsinojen gibi enzimlerin düzeyleri incelenir. Yağ veya karbonhidrat gibi besin maddelerinin sindirimi bozulduğunda vücut tarafından emilmesi gereken yağ molekülleri, glikoz gibi yapıtaşları yeterince emilemez ve gaita ile beraber atılır.

Gaita testi sonuçları ne anlama gelir?

Gizli kan testi pozitif ise, alarm düşünürüz. Mutlaka, endoskopi, kolonoskopi ve hatta ince barsak endoskopisi yapılmalıdır.

Test her zaman doğru çıkar mı?

İyi laboratuvarlarda, testler güvenilirdir.

Öneri; 45 yaşından sonra, herkese yılda 2 kez gaitada gizli kan testi yapılmalıdır. Aile hekimliklerinde, son derece güvenilir ve son teknoloji ile gaita tetkiki yapılmaktadır.