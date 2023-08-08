Gazınız mı var? İşte uzak durulması gereken 5 gaz yapan yiyecek

Gaz rahatsız edici ve utanç verici olabilir ancak bu sindirim sorunlarının ardındaki suçluları anlamak, rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bazı yiyecekler, sindirim sisteminde şişkinlik ve şişkinliğe yol açan aşırı gaz üretmesiyle ünlüdür. Gaza neden olabilecek beş yaygın yiyeceği keşfedelim ve sindirim sisteminiz üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için bazı ipuçlarını paylaşalım...

SÜREKLİ GAZLI HİSSETMENİZE NEDEN OLAN 5 YİYECEK

1. Patlamış mısır

Patlamış mısır sevilen bir atıştırmalıktır ancak yüksek lif içeriği bazı kişiler için sorun olabilir. Vücut, patlamış mısırdaki lifi parçaladığında gaz çıkarır ve şişkinliğe neden olur. Ek olarak, patlamış mısırın hafif ve havadar doğası, onu tüketirken sindirim sistemine ekstra hava girmesine neden olabilir.

Çözüm: Patlamış mısırı daha sindirim dostu yapmak için, sindirim sürecini yavaşlatmak üzere zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi sağlıklı yağlar eklemeyi deneyin. Kimyon veya zerdeçal gibi bazı hafif baharatların serpilmesi de sindirime yardımcı olabilir. Yuttuğunuz hava miktarını azaltmak için patlamış mısırınızı iyice çiğnemeyi unutmayın.

2. Çiğ Salata

Salatalar genellikle sağlıklı bir seçim olarak görülse de çiğ salatalar, özellikle hassas bağırsakları olanlar için sindirim sistemi üzerinde zor olabilir. Çiğ sebzeler, kokulu gaz ve şişkinliğe yol açabilen kükürt gibi bileşikler içerir.

Çözüm: Salatalarınızın sindirimini kolaylaştırmak için, salatanıza eklemeden önce bazı sebzeleri hafifçe soteleyin veya buharda pişirin. Bu süreç, sindirimi zor bileşenlerin bazılarını parçalayarak bağırsaklarınız için daha nazik hale getirir. Sindirime yardımcı olması için salata sosunuzda zencefil veya karabiber gibi baharatları ısıtmayı tercih edin.

3. Sakız

Sakız masum görünebilir ancak gaz ve şişkinliğe sinsice katkıda bulunabilir. Sakız çiğnerken daha fazla hava yutarsınız, bu da sindirim sisteminizde birikebilir ve rahatsızlığa neden olabilir.

Çözüm: Sakız çiğneme alışkanlığınızı sınırlayın, özellikle bunu yaparken hava yutma eğilimindeyseniz. Bunun yerine, nefesinizi ferahlatmanız veya ağzınızı meşgul etmenin alternatif yollarını bulmanız gerekiyorsa şekersiz naneli içecekleri deneyin.

4. Soğan

Soğanlar birçok yemeğe lezzet katar ama aynı zamanda bazı insanların sindirmekte zorlandıkları bir tür karbonhidrat olan fruktanları da içerirler. Bu fruktanlar parçalandığında sindirim sisteminde gaz üretebilirler.

Çözüm: Soğanı seviyor ancak tükettikten sonra gaz ve şişkinlik hissediyorsanız, iyice pişirmeyi düşünün. Pişirme işlemi fruktanları parçalayarak soğanları bağırsağınız için daha tolere edilebilir hale getirir. Alternatif olarak, frenk soğanı veya pırasa gibi daha hafif fruktan içeriğine sahip bitkiler kullanmayı deneyin.

5. Çiğ elma ve şeftali

Elma ve şeftali gibi çekirdekli meyveler, özellikle çiğ tüketildiğinde, gaz üretimini tetikleyebilen bir şeker türü olan fruktoz bakımından yüksektir.

Çözüm: Bu meyveleri pişirmek veya haşlamak fruktozun parçalanmasına yardımcı olarak gaza neden olma ihtimallerini azaltır. Ek olarak, çilek gibi daha düşük fruktoz içeriğine sahip meyveleri seçmek bazı kişiler için daha uygun bir seçenek olabilir.

Yemek seçimlerinizde ve hazırlama yöntemlerinizde birkaç değişiklik yaparak daha sağlıklı bir sindirim sistemi ve daha mutlu bir karın keyfini çıkarabilirsiniz. Kronik gaz yaşarsanız, altta yatan herhangi bir gastrointestinal durumu ekarte etmek için bir sağlık uzmanına danışmak her zaman en iyisidir.