Gecede 9 saatten fazla uyumak neden tehlikeli?

İrlanda Galway Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yarısı felç geçirmiş 5.000 kişiden alınan verileri analiz etti. Araştırmaya göre gecede dokuz saatten fazla uyuyan katılımcıların standart olarak yedi saat uyuyanlara göre felç geçirme riski iki kat fazla.

Sonuçlar gecede beş saatten az uyuyan kişilerin felç geçirme olasılığının da üç kat daha fazla olduğunu gösterdi. Ancak bununla beraber çalışma gözlemseldi, yani çok fazla ya da çok az uykunun felç geçirme olasılığını artırdığını kanıtlamıyor.

Çok uzun süre uyumak zaten kalp hastalığı, diyabet ve obezite dahil birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

Araştırmayı yöneten Dr Christine McCarthy, "Sonuçlarımız, uyku sorunlarının inmeyi önlemede odak noktası olması gerektiğini gösteriyor" diyor.

Çalışmaya göre çok fazla uykunun felç riskini neden artırdığı net değil. Ancak bilim adamları bunun başka sağlık sorunlarının göstergesi olabileceğini söylüyor. Buna, inme riskini artırdığı bilinen hareketsiz bir yaşam tarzı, anemi veya depresyon veya daha yüksek obezite olasılığı dahil.

Öte yandan, çok az uyumanın da daha yüksek kan basıncı seviyeleri, artan obezite ve tip 2 diyabet riski nedeniyle felç geçirme riskini artırdığı biliniyor.