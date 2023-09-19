Geceleri süt içmek iyi bir fikir mi? Faydaları ve yan etkileri neler?

Dışarısı karanlık olduğunda pek çok kişinin yemin ettiği ritüellerden biri de yatmadan önce bir bardak süt içmektir. Geceleri süt içmek, sıcaklık ve iyilik ile eş anlamlı olan, eskimeyen bir gelenek haline geldi. Ancak bu sadece kendinizi sakin hissetmenize yardımcı olacak bir uygulama değildir. Aynı zamanda sağlığa faydaları da vardır. Yatmadan önce süt içmenin olumlu etkileri olduğunu ortaya koyan çeşitli çalışmalar nedeniyle burası bilim ve geleneğin iç içe geçtiği bir yerdir. O halde rahat yerinize yerleşin ve en sevdiğiniz süt dolu kupanızı alın ve bunun sizin için neden faydalı olduğunu öğrenin.

GECELERİ SÜT İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Süt, diğer süt ürünleriyle birlikte, uykuyu destekleyici özellikleriyle bilinen bir amino asit olan triptofan açısından övgüye değer bir kaynak olarak ortaya çıkıyor. Triptofan vücutta hem melatonin hem de serotonin sentezinin öncüsü olarak görev yapar. Çoğunlukla 'uyku hormonu' olarak adlandırılan melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünün kontrol altında olmasını sağlayarak dinlendirici bir uykuya uyumlu bir geçiş sağlar. Serotonin ise çok yönlü bir nörotransmitter olarak işlev görüyor ve yalnızca ruh hali düzenlemesine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda iştah kontrolü, uyku modülasyonu ve ağrı algısında da önemli bir rol oynuyor. Sharma, moleküllerin bu senfonisinin bir huzur duygusu uyandırmak için işbirliği yaptığını ve sizi huzurlu bir gece uykusuna doğru nazikçe yönlendirdiğini açıklıyor.

Triptofanın etkileri uyku düzenlemesiyle sınırlı değildir. Karaciğeriniz ayrıca B3 vitamini kompleksinin vazgeçilmez bir bileşeni olan niasini üretmek için amino asitten yararlanır. Niasin ise enerji metabolizmasına ve DNA sentezine yardımcı olarak temel vücut fonksiyonlarını besler.

YAŞLI YETİŞKİNLERDE UYKUYU BAŞLATMAYA YARDIMCI OLUYOR

BMC Geriatrics dergisinde yayınlanan bir araştırma, süt veya süt ürünleri tüketiminin yaşlı yetişkinlerde uykuyu başlatmaya yardımcı olduğunu buldu. Diğer birkaç çalışma da sütün uyku üzerindeki olumlu etkisini ve daha dinlendirici bir gece uykusuna nasıl yardımcı olabileceğini buldu. Ilık sütü yudumlamak daha iyi uyumanıza yardımcı olsa da herkes için uygun olmayabilir. Uzmanlar, uykudan önce süt tüketiminin zamanlaması ve miktarı değerlendirilirken kişisel tolerans, beslenme tercihleri ve genel sağlık gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ekliyor.

GECE SÜT İÇMEK KİLONUZU ETKİLER Mİ?

Dinlendirici bir uyku istiyorsanız geceleri süt içmek iyi bir fikirdir. Ancak kilo vermeye çalışan insanlar için pek de iyi olmayabilir. Diyetisyene göre geceleri süt içmek sindirim sürecini yavaşlatabilir ve karaciğer fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu süreç vücudunuzun metabolizma hızını etkiler ve yağ birikmesine ve kilo alımına yol açabilir. Düzenli tüketim aynı zamanda günlük kalori alımınızda önemli bir artışa da katkıda bulunabilir ve bu da kilonuzu artırabilir.

Geceleri süt içmek, sütte bulunan karbonhidratlar nedeniyle insülin salınımını bile tetikleyebilir ve potansiyel olarak vücudunuzun sirkadiyen ritmini bozabilir. Önemli olan herhangi bir sorundan kaçınmak için bir denge oluşturmak ve sütü ölçülü bir şekilde içmektir.

Hormonal değişiklik yaşayan kadınlara gece süt içmek zararlı mıdır?

Çoğu zaman, kadınlara herhangi bir hormonal değişiklik yaşıyorlarsa geceleri süt içmemeleri tavsiye edilir. Uzmanlar, hormonal değişiklikler yaşayan kadınlar için süt ürünlerinin kesinlikle yasak olmadığını söylüyor. Aşırı süt tüketimi, özellikle PCOS veya PCOD'lu kişilerde insülin büyüme faktörlerini tetikleyerek kan şekeri seviyelerinizin yükselmesine neden olabilir.

Birçok çalışma, sütün, soruna katkıda bulunabilecek progesteron ve östrojen de dahil olmak üzere az miktarda çeşitli hormonlar içerdiğini bulmuştur. Uzmanlar, besin değerlerinin tadını çıkarmak için süt ve ürünlerinin tüketilmesini öneriyor ancak bunları ölçülü bir şekilde içmeleri gerekiyor. Bununla birlikte protein ve kalsiyum gibi diğer besin maddelerini de yeterince tükettiğinizden emin olmalısınız ki süt alımınızı azaltsanız bile eksiklik yaşamayın. Ragi, koyu yeşil yapraklı sebzeler veya susam tohumları diyetinize ekleyebileceğiniz en iyi kaynaklardan bazılarıdır.