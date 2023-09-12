Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için 5 içecek

Ter atıp kilo verme hedefinize hızlı bir şekilde ulaşamamak oldukça sinir bozucu olabilir. Dr. Ankit Potdar, bunun genetik, yaş ve kas kütlesi gibi faktörlere bağlı olan yavaş metabolizmadan kaynaklanabileceğini söylüyor.

Bazıları doğal olarak daha yavaş bir metabolizma hızına sahip olduğundan genetik önemli bir rol oynamaktadır. Bazı genler, kalori yakma verimliliği veya metabolizmada rol oynayan tiroid hormonlarının işleyişi gibi faktörleri etkileyebilir.

hızına sahip olduğundan genetik önemli bir rol oynamaktadır. Bazı genler, kalori yakma verimliliği veya metabolizmada rol oynayan tiroid hormonlarının işleyişi gibi faktörleri etkileyebilir. Yaş da buna katkıda bulunur, çünkü metabolizma yaşla birlikte azalma eğilimi gösterir ve bu da kalori yakımının yavaşlamasına neden olur.

Daha az kas kütlesine sahip kişiler dinlenirken daha az kalori yakarlar.

Hipotiroid izm gibi hormonal sorunlar da metabolizmanızı yavaşlatabilir.

izm gibi hormonal sorunlar da metabolizmanızı yavaşlatabilir. Hareketsiz yaşam tarzı ve aşırı kalori kısıtlaması gibi yaşam tarzı faktörleri metabolizma hızını daha da yavaşlatabilir.

Metabolizmayı hızlandıran en iyi içecekler nelerdir?

Bazı insanlar doğal olarak daha yavaş bir metabolizmaya sahip olsa da diyet, egzersiz ve uyku gibi genel yaşam tarzı faktörleri de önemli bir rol oynamaktadır. Uzman, Health Shots'a sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmanın metabolizmayı korumaya veya iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. İşte metabolizmayı hızlandıracak bazı içecekler:

METABOLİZMAYI HIZLANDIRACAK İÇECEKLER

1. Yeşil çay



Yeşil çay ve kilo kaybının el ele gitmesinin bir nedeni var. Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen antioksidanlar olan kateşinler içerir. Yeşil çayın faydalarından yararlanmak için her gün bir veya iki bardak yeşil çay için.

Yemekten önce bir yemek kaşığı elma sirkesini suyla karıştırıp içebilirsiniz. Bunu yapmak yağ yakımını artırmaya ve iştahı azaltmaya yardımcı olabilir, böylece sağlıksız atıştırmalıklara yönelmezsiniz.

Limon vücudumuza faydalı besinlerle doludur. Çeşitli özelliklerinin yanı sıra, C vitamini açısından da zengindirler ve bu nedenle metabolizmanın iyileştirilmesine ve vücuttaki detoksifikasyon süreçlerinin desteklenmesine yardımcı olabilirler.

4. Zencefil çayı

Zencefil yemeklerinize lezzet katabilir ve ayrıca üşüttüğünüzde harikalar yaratabilir. Dr. Potdar, termojenik özelliklere sahip olduğunu, bunun da vücut ısısını hafifçe artırabileceği ve dolayısıyla metabolizmayı artırabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Faydalarından yararlanmak için çayla birlikte tüketin.

5. Kombucha içeceği

Çay, şeker ve simbiyotik bakteri ve maya kültüründen yapılan bu fermente içecek, probiyotikler ve antioksidanlar açısından zengindir. Detoksifikasyona yardımcı olur ve gelişmiş sindirimi destekler. Sonuçta metabolizmanın artmasına katkıda bulunur.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRACAK İPUÇLARI

Metabolizmayı hızlandıran bu içeceklerin yanı sıra, yavaş metabolizmadan kaçınmak istiyorsanız sınırlamak veya kaçınmak isteyebileceğiniz bazı yiyecek ve içecekler de vardır.

• Şekerli içecekler kilo alımına ve metabolik sorunlara neden olabilir. Bunun yerine su, şekersiz çay veya siyah kahve için.

• Beyaz ekmek, beyaz pirinç, makarna ve hamur işleri gibi rafine karbonhidratlar kan şekeri seviyelerinde hızlı artışlara neden olabilir ve kilo alımına ve metabolik sorunlara katkıda bulunabilir.

• Kızartılmış yiyecekler ve unlu mamuller gibi işlenmiş gıdalarda sıklıkla bulunan trans yağların metabolizma üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

• Cips, kurabiye, fast food ve paketlenmiş atıştırmalıklar gibi yüksek oranda işlenmiş gıdalar genellikle yüksek kalori, sağlıksız yağlar, ilave şeker ve sodyum içerir ve bunların tümü metabolizmayı olumsuz yönde etkileyebilir.

• Aşırı alkol tüketimi normal metabolik süreçleri engelleyebilir ve kilo alımına katkıda bulunabilir.