Gençlik aşısı nedir? Neden ve kimlere uygulanır?

Gençlik aşısı, içeriğinde bulunan maddeler sayesinde yaşlanma sürecini yavaşlatma ve cilt üzerinde görülen yaşlanma etkilerini azaltma amacı taşıyan bir yöntemdir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu gençlik aşısı nedir? Gençlik aşısı kimlere, nasıl uygulanır sorularını yanıtladı.

Gençlik aşısı nedir?

Öncelikle gençlik aşısı nedir? Yaşlanma ve maruz kalınan çevresel faktörler sonucunda ciltte bulunan hyalüronik asit miktarı azalmaktadır. Hyalüronik asit seviyesinin azalması sonucunda cilt kendi kendini yenileme özelliğini kaybetmeye başlar. Gençlik aşısı ise içeriğinde bulunan hyalüronik asit ile cildin kendisini yenilemesine destek olmayı amaçlar.

Gençlik aşısı kime uygulanabilir?

Peki, gençlik aşısı kime uygulanabilir? Askeroğlu gençlik aşısının 20 yaş üzerinde uygulanabileceğini belirterek, "Sıklıkla uygulanan bölgeler ise; yüz, boyun ve dekolte bölgesidir" diyor.

Gençlik aşısı kadın-erkek her cilt tipine uygulanabilen bir yöntem. Özellikle yaşlanma belirtileri görülen ve akne, güneş lekeleri ve solaryum sebebi ile zarar görmüş cilde sahip olan kişiler tarafından tercih ediliyor.

GENÇLİK AŞISI NASIL YAPILIR?

Peki, gençlik aşısı nasıl yapılır? Yanıtı şöyle: Kişinin ihtiyacına göre uzman hekim ile görüşülerek bir planlama yapılır. Önerilen ise 10 - 15 gün arayla seans uygulamasıdır. İğne yapılacağı için kişiye rahatsızlık vermemesi amacıyla işlemden önce lokal anestezi kremi uygulanır. Uygulama sonrasında ciltte kızarıklık ve hafif şişlikler görülebilir. Bu belirtilerin ekstra bir işleme gerek kalmadan kendiliğinden geçmesi beklenir. İşlem sonrasında cildin daha sağlıklı, canlı ve parlak görünmesi hedeflenir.