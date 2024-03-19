Ginseng takviyesi almanın 5 faydası

Amerikan ginsengi, Sibirya ginseng'i veya Panax notoginsengi gibi şifalı bitkilerle karıştırılmaması gereken Asya ginseng'i yüzyıllardır Çin tıbbında kullanılmaktadır. Artık modern araştırmalar, birçok tarihi kullanımının ardındaki faydaların kanıtlanmasına yardımcı oluyor. Her ne kadar hastalıkları tedavi etmek amacıyla takviyeleri almamanız gerekse de ginseng yardımı almak sağlığınızı şaşırtıcı şekillerde iyileştirebilir.

Antioksidanlar ve anti-inflamatuar özelliklerle dolu olan bazı çalışmalar, ginseng'in daha düşük düzeyde kronik hastalık ve bir dizi semptomun azalmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

GİNSENG TAKVİYESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1- Bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir

Günlük Asya ginsengi takviyesi almak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve vücudunuzun soğuk algınlığı ve grip gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmasına yardımcı olabilir.

Molecules dergisinde 2021 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre ginseng, yalnızca vücuttaki bağışıklık hücrelerinin sayısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda grip aşısının etkinliğini de artırabiliyor.

Bu çalışmada araştırmacılar, 12 haftalık bir süre boyunca ginseng hapı veya plasebo almak üzere 227 kişiyi işe aldı. Dört hafta sonra hepsine aynı grip aşısı yapıldı. Ancak ginseng alan grupta, plasebo grubuna kıyasla üçte iki oranında daha az soğuk algınlığı ve grip vakası görüldü.

2- Kalp sağlığını iyileştirebilir

Ön araştırmalar, günlük dozda ginseng almanın bazı kalp yararları sağlayabileceğini öne sürüyor.

Journal'da 2014 yılında yapılan bir araştırma şöyle diyor: "Hem in vitro hem de in vivo sonuçlar, ginseng'in antioksidasyon, azaltılmış trombosit yapışması, vazomotor regülasyon, lipit profillerini iyileştirme ve çeşitli iyon kanallarını etkileme gibi çeşitli özellikleri yoluyla kalp hastalığı üzerinde potansiyel olarak olumlu etkilere sahip olduğunu göstermektedir." Ginseng Araştırma'dan.

Bununla birlikte, Asya ginsenginin kan basıncı üzerinde çeşitli etkileri olabilir; bazen kan basıncının düşmesine, bazen de yükselmesine neden olabilir. Bilim adamları daha kesin bilgilere sahip olana kadar, doktorunuz sağlık planınızın bir parçası olarak tavsiye etmediği sürece, kan basıncını, kolesterol seviyelerini veya diğer kalp sağlığı önlemlerini yönetmek için ginseng almamalısınız.

3-Tip 2 diyabeti iyileştirebilir

Molecules dergisinde yayınlanan 2019 tarihli bir araştırma, ginseng'in "tip 2 diyabetin tedavisinde ek bir tedavi olarak etkili ve güvenli" olabileceğini buldu. Ancak araştırmacılar bunun "diyabet öncesi veya sağlıklı yetişkinler üzerinde önemli bir etkisi olmadığını" belirtti.

Çalışma, "İnsülin salgılanmasının, glikoz alımının, anti-oksidatif stresin ve anti-inflamatuar yolların düzenlenmesi, ginseng'in anti-diyabetik etkileriyle ilgili mekanizmalar olabilir" diye açıklıyor.

Ancak bazı araştırmalar hala çelişkilidir; bazı çalışmalar Asya ginsenginin aslında kan şekeri düzeylerini yükseltebildiğini belirlemiştir. Ayrıca insülin kullanıyorsanız kan şekeri seviyenizin tehlikeli seviyelere düşmesine neden olabilir. Daha kesin bir araştırma yapana kadar, doktorunuz tavsiye etmediği sürece diyabet tedavinizin bir parçası olarak ginseng almamalısınız.

4- Kanser riskinizi azaltabilir

2016 yılında yayınlanan bir meta-analiz de dahil olmak üzere bazı araştırmalar, Asya ginsenginin belirli kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabileceğini de öne sürüyor.

"Ginseng tüketimi ile kanser riski arasındaki ilişkiyi değerlendiren beş kohort çalışması, üç vaka kontrol çalışması ve bir randomize kontrollü çalışma dahil olmak üzere dokuz çalışma belirledik; bu çalışmalar 7.436 vakayı ve 334.544 katılımcıyı içeriyordu. Meta-analizden elde edilen veriler şunları gösterdi: Ekip, ginseng tüketen hastalarda kansere yakalanma riskinin yüzde 16 oranında önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Bununla birlikte, ginseng takviyelerinin mide bulantısı, kusma, uykusuzluk, kalp atış hızının artması ve daha fazlasını içeren olumsuz etkileri olabilir. Halihazırda kanser hastasıysanız veya kanser geçmişiniz varsa doktorunuz önermediği sürece ginseng takviyesi almamalısınız.

5- Erkeklerde cinsel işlev bozukluğunu iyileştirebilir

Ginseng takviyelerinin erkeklerde cinsel işlev bozukluğu semptomlarını iyileştirdiğine de inanılıyor. Özellikle, British Journal of Clinical Pharmacology'de yayınlanan 2008 tarihli bir meta-analiz, Kore kırmızı ginsenginin erektil disfonksiyonu plaseboya göre daha fazla iyileştirebileceğini buldu.

Ancak araştırmacılar, inceledikleri çalışmalarda "metodolojik kalitenin ortalamanın düşük olduğunu" belirtiyor. Ginseng'in cinsel işlev bozukluğuna olası faydalarını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.