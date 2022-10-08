Göbek eritme diyeti nasıl yapılır? Örnek göbek eritmek için neler yemeli?

Bize uygun diyeti bulmak için öncelikle vücut tipimizi belirlememiz gerekiyor. Karın bölgesindeki yağlanmanın sebep olduğu kilo elma tipi yağlanma olarak isimlendirilir. Kilo alma şekli genellikle genetik kaynaklı olduğu gibi beslenme şekli ve hareketsizliğe bağlı olarak da meydana gelmektedir. Bu makalede ise göbek nasıl eritilir? Göbek eritme diyeti nasıl yapılır? Göbek eritmek isteyenler için neler yemeli? gibi merak e dilen soruların yanıtlarına bakıyoruz. Detoks programı ve örnek göbek eritme diyeti hazırlayan Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker, merak edilen soruları da yanıtladı. Hazırsanız başlayalım...

Karın bölgesinde yağlanmanın nedenleri

Göbek çevresindeki yağlanmanın temeli insülin hormonudur. İnsülin hormonu pankreastan salgılanan bir hormondur ve yemek yenildikten sonra salgılanmaya başlar. İnsülin hormonunun görevi kan şekeri dengelemektir. Fakat zamanla bozulan beslenme davranışları sonrasında insülin hormonu hücrelere yeterli şekeri taşıyamaz. İnsülin hormonu kanda belirli bir miktarın üzerinde salgılanırsa karın bölgesinde yağlanmaya sebep olur. Fazla miktarda karbonhidrat tüketimi, meyve tüketimi, sık öğün yapmak, hareketsizlik karın bölgesinde yağlanmaya sebep olan temel faktörlerdendir.

Göbek eritmek için hangi besinler tüketilmeli?

Et

Tavuk

Balık gibi kaliteli protein kaynakları

Süt ürünlerinde yoğurt,

Peynir

Kefir

Her gün yumurta tüketimi

Günde 1 porsiyon meyve tüketimi.

Meyvelerden erik, çilek, elma gibi glisemik indeksi düşük meyveler.



Göbek eritmek için özellikle kuru meyveleri tercih etmemelisiniz. Güne elma sirkeli su ile başlamanız yine karın gölgesindeki yağlanmayı azalmada etkili olacaktır. Gün içerisinde sık öğün yapmamanız insülin salımını azaltacağı için önemli. tercihen 2 veya 3 öğün ile beslenme şeklinizi planlamanız gerekiyor. Günde 2-3 litre arası tüketmeniz önemli. Mümkünse öğünlerinizden ekmek, pilav gibi karbonhidrat seçeneklerini çıkarın. Bir süre tahıl, çavdar, siyez unundan yapılan karbonhidrat seçeneklerini diyetinizden çıkarın.

Göbek eritmek için örnek diyet programı:

Sabah aç olarak 1 bardak elma sirkeli su

Kahvaltı:

2 uymurta

2 adet ceviz

1 dilim peynir

Bol yeşillik

Ara:

1 adet yeşil elma

1 bardak kefir

Akşam:

200 gram et/tavuk/balık

Salata

Ara:

1 tane maden suyu

Göbek eritmek için detoks suyu tarifi:

Detoks suyu tarifi için gerekli malzemeler

2 litre kaynamış suya ½ demet maydanoz

1 adet yeşil elma

1 tutam kiraz sapı ekleyin.





Yapım aşamaları

30 dakika kısık ateşte kaynatın.

30 dakika demleyip süzün.

İçerisine 1 adet limon sıkıp tüm gün tüketin.

-Kan sulandırıcı ilaç kullananlar bu karışımı tüketmesin.

Karın bölgesini eritmek için neler yapılmalı?

Göbek bölgesini eritmek için egzersiz diyetin yanında olmazsa olmaz. Haftada 4 gün 40 dakika tempolu yürüyüş, şınav, mekik çekmek göbek bölgesini eritmek için yapmanız gereken egzersizler.