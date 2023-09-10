Göz kararması nedir? Neden olur? Göz kararınca ne yapılmalı?

Göz kararması genelde her insanda olabilen sıkça karşılaşılan bir sorundur. Peki göz kararması neden olur? Nasıl geçer? Sebepleri nelerdir? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, göz kararması ile bilgileri aktardı.

Göz kararması nedir?

Göz kararması kişinin zaman zaman yaşadığı bulanık görme şikayetine denir. Göz kararması nedenleri kişiden kişiye değişir. Başlıca nedenleri arasında , açlık, stres, ani tansiyon yükselmeleri veya düşmeleri, ani sıcaklık değişiklikleri ve uyku ve beslenme bozuklukları ,göz migreni ve beyin kan dolaşım bozuklukları gibi nörolojik şikayetleri ya da vertigo başlıca olmak üzere bazı kulak burun ve boğaz rahatsızlıkları sayılabilir.

Ortostatik hipotansiyona bağlı göz kararması nedir?

Aniden ayağa kalkma sonrası meydana gelen göz kararmasına ‘ortostatik’ hipotansiyon adı verilmektedir. Bu tip göz kararmaları yoğun ve uzun süreli masa başı çalışanı kişilerde ve özellikle hareketsiz yaşam tarzına sahip kişilerde ani ayağa kalkınca ortaya çıkan ani tansiyon düşmesiyle beliren ve hafif baş dönmesi ve göz kararması şikayetidir. Ani ayağa kalkmalarda beyne yeterince kan gitmemesi sonucu olur. Ayrıca kansızlık, beyin ve kalp hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Göz kararması yapan durumlara en sık olarak kansızlık, kan şekeri düşmesi (hipoglisemi),boyun ve beyin damar darlıkları, stres, migren, uyku bozuklukları, uzun süre hareketsizlik, tansiyonda ani değişiklikler, yoğun çalışma temposu ve beslenme bozuklukları başlıca neden olarak sayılabilir.

Göz kararması tanı ve tedavisi nedir?

Göz kararmasının tedavisi ve nasıl geçtiği sorusunun tek bir cevabı yok. Kararmaların sebebine göre cevabı değişmektedir. Nedene göre tedavi gerekmekle birlikte ayrıca düzenli egzersizler, uzun süreli aynı pozisyonda durmadan pozisyon değişikliği yapmanın yanı sıra alkol, yüksek oranda nikotin ve kafeinden uzak durmaya özen göstermek, düzenli uyku ile beslenme, gözde kararma problemi yaşanmaması için alınabilecek önemli ek tedbirlerdendir.

Göz kararması ile birlikte olan belirtiler nelerdir?

Mide bulantısı ile birlikte göz kararması olabilir. Kulak çınlamasıyla birlikte göz kararması ya da ayağa kalkınca yaşanan ani göz kararmasına da sıklıkla rastlanmaktadır. Göz kararmasıyla birlikte mide bulantısı da yaşanıyorsa genellikle tansiyon ve şeker değerlerinde yükselme ve düşüşler söz konusu olabilmektedir. Migrende probleminde de buna ek olarak baş ağrısı kendisini hissettirebilir. Bu durum ise bazı nörolojik bir hastalığın belirtisi olabilmektedir.

Ancak gözde kararma probleminin altında yatan başka sorunlar olabilmektedir. Buna bağlı olarak göz doktoru yaptığı çeşitli tetkikler sonrasında hastayı Nöroloji, İç Hastalıkları ve KBB (Kulak burun boğaz) uzmanlarına yönlendirebilmektedir.

Özetle, göz kararması şikayeti olan hastanın ilk muayenesi gözden başlar ve göz hekimi hastayı durumuna göre nöroloji veya KBB uzmanına yönlendirebilir.