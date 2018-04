Dilara Koçak'tan 30'lu yaşlar için öneriler...

30’lu yaşlar, kadınların ”Daha önce de aynı şeyleri yiyordum ve kilo almıyordum ama şimdi vücuduma bir şeyler oldu sanki... Kalınlaştım, yağlanmaya başladım...” ifadelerini en yoğun kullandıkları dönemdir. Çünkü 30 yaşından sonra vücut her 10 yılda bir metabolik hızını yavaşlatır. Okul, üniversite, master ve ilk çalışma heyecanının ardından, genelde bu yaşlarda kişiler iş ve özel hayatlarını düzene sokarlar. Bu düzenle birlikte, hareketsiz yaşam riski doğar. Öğrenciliğin ardından satın alma gücünün artması, dışarıda yenen yemekler, davetler ve sosyal çevreye bağımlı yaşama, kişilerin sağlıklarına göstermeleri gereken özeni gölgeleyebilir. Oysa bu yaşlardan itibaren hayatın ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Kanser görülme yaşının iyice düşmesi sebebiyle, jinekolojik muayeneler de mutlaka her yıl düzenli olarak yaptırılmalıdır. Dış görünüşün iyi olması ve kişilerin belirgin bir şikayetlerinin olmaması, onların gerçekten sağlıklı olduğunu göstermez.

Ailesinde şeker hastalığı, kalp, yüksek tansiyon, kanser öyküsü olanlar 30’lu yaşlardan itibaren düzenli sağlık muayenesi yaptırmalılar. Düzensiz yaşam süren ve iyi beslenemeyip, çok sık seyahat edenler, bu dönemde multivitamin kullanabilirler. Gebeliğe hazırlık döneminde ise, B grubu vitaminler, özellikle folik asit ve demir seviyelerine 30’lu yaşlar hala vücudunuza yatırım yapmanız için fırsatların kaçırılmadığı dönemdir. Özellikle kemikler açısından 25-35 yaş dönemi çok iyi değerlendirilmelidir.

