Ayaklar, birçok hastalığın habercisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ayaklarımız, sağlığımızla ilgili birçok ipucu veriyor...

Hisar Intercontinental Hospital İç Hastalıkları ve Romatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Soy, ayak ve ayak parmaklarının birçok hastalığın habercisi olduğunu söyledi. Soy, "Parmaklarınız her zaman soğuksa nedeni zayıf kan akımı olabilir. Zayıf kan akımı, sigara, yüksek tansiyon ya da kalp hastalığı ile bağlantılı dolaşım sorunlarının habercisidir. Kontrolsüz diyabete bağlı sinir hasarı da ayaklarınızı soğuk hissetmenize neden olabilir." dedi.



Prof. Dr. Mehmet Soy, ayakların uzun bir gün sonunda ağrımasının ise yanlış ayakkabı tercihin kaynaklanabileceğini kaydetti. Yüksek topuklu ayakkabıların ayak ağrısı problemini kaçınılmaz kıldığını dile getiren Soy, "Ayrıca basketbol, koşu gibi yüksek etkili spor yaparken oluşan stres kırıkları ve küçük çatlaklar da ağrıya neden olabilir. İltihaplı romatizmalar birçok eklemin yanı sıra ayakları da etkileyebilir ve ilk olarak ayak ağrısı ile kendini gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Bazı hastalık ve rahatsızlıkları kendilerini ayaklarda neden oldukları renklerle gösterdiğini dikkat çeken Soy, "Raynaud hastalığı (uzuvlarda oluşan bir kan dolaşım rahatsızlığı), ayak parmaklarınızı önce mavi, sonra beyaz ve tekrar doğal rengine çevirebilir. Bunun nedeni ani damar daralmalarına bağlı oluşan damar spazmlarıdır. Stres ya da sıcaklık değişimleri, skleroderma, romatoid artrit, sjogren hastalığı gibi iltihaplı romatizmalar ve tiroit problemleri de hastalığı tetikleyebilir." dedi.



Topuk ağrısı ise topuktan başparmağa uzanan plantar fasia olarak adlandırılan adalede oluşan iltihaplanmanın habercisi olarak nitelendiren Soy, "Sabah uyandığınızda ve ayağınızın üzerine bastığınızda ağrı keskin olabilir. Bunu sonucunda topukta 'topuk dikeni' denilen kemiksi oluşumlar gelişebilir. Bu durum, özellikle Ankilozan spondilit grubu hastalıklar için önemli bir uyarıcı bulgudur. Topuk ağrısının diğer nedenleri de artrit, aşırı egzersiz ve yanlış ayakkabı seçimidir. Daha az yaygın nedenleri ise topuk altındaki kemikte oluşan yangı, tümör ya da kırık bir kemik olabilir." ifadelerini kullandı.



Bazen bir sorunun ilk belirtisinin daha geniş yürüme ya da yürürken ayağınızı sürükleme gibi yürüme şeklindeki değişiklik olabileceğini söyleyen Soy, şunları kaydetti: "Bunun en önemli nedeni periferik sinir hasarının getirdiği duyu kaybıdır. Bu vakaların yaklaşık yüzde 30 şeker hastalığı ile bağlantılıdır. Sinir hasarı ayrıca enfeksiyon, vitamin eksikliği ve alkolizm

nedeniyle de olabilir."



Ayak ve ellerde parmakların aşağıya doğru eğilmesi ile oluşan bu problemin en yaygın nedeni ise akciğer hastalığı olduğunu dile getiren Soy, "Ama aynı zamanda kalp hastalığı, karaciğer ve sindirim bozuklukları ya da bazı enfeksiyonlara neden olabilir. Bazen altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan kişilerde de görülebilir.ö ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Soy, şişmiş ayakların genellikle çok uzun yol yürüyen kişilerde ve hamilelerde görülen bir problem olduğunu, devam etmesinin ise zayıf kan dolaşımı, böbrek bozukluğu,

tiroid, lenf sistemi ile ilgili bir sorun ya da bir kan pıhtısının habercisi olabileceği belirtti. Ayak başparmağındaki ağrının ise Gut hastalığının habercisi olarak ifade edildiğini söyleyen Soy, "Kireçlenme de ağrı ve şişliğe neden olabilir. Ayrıca yanlış ayakkabı kullanımı ya da genetik yapı nedeniyle ayak başparmağında çıkıntıyla birlikte ağrı görülebilir." diye konuştu.



Kalınlaşmış sarı ayak tırnakları ise genellikle mantar enfeksiyonundan kaynaklansa da lenfödem (lenfatik sisteme ilişkin şişlik), akciğer sorunları ya da sedef hastalığı, sedefe bağlı

artrit gibi altta yatan başka bir hastalığın da belirtisi olarak değerlendiriliyor.



Tırnakların beyazlaşması ise tırnak enfeksiyonu ya da sedef hastalığından kaynaklanabilir. Tırnak sağlam ve bunun çoğu beyaz ise karaciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ya da şeker hastalığı gibi daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir.



(CİHAN)