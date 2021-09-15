Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva nelere iyi gelir? 8 hastalık ile savaşıyor

Tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide-bağırsak hastalıklarından korumadan cildin genç kalmasına katkı sağlamasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de bir o kadar düşük. Öyle ki 100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan ayva tüketmeniz için 10 önemli nedeni anlattı, önemli önerilerde bulundu.

AYVANIN FAYDALARI

Kilo vermeye katkı sağlıyor

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Saçların uzamasına yardımcı oluyor

Cildin genç kalmasına yardım ediyor

Kanser riskini azaltıyor

Kalp ve damar sağlığını koruyor

Bağırsak hastalıkları riskini azaltıyor

Kansızlığa iyi geliyor

Kötü nefes kokusunu önlüyor

Sindirime yardımcı oluyor

KİLO VERMEYE KATKI SAĞLIYOR

Ayva glisemik indeksi düşük bir meyve, yani kan şekerinizi çok hızlı yükseltmiyor. Dolayısıyla diyabetiniz varsa veya diyet yapıyorsanız ayvayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayva ayrıca öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı oluyor. Diyette tatlı alternatifi arıyorsanız ayvayı haşlayıp ya da buharda pişirerek lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz. Ancak ayvanın büyüklüğüne dikkat etmelisiniz. Ayvanın porsiyonu, yaklaşık büyük boy bir ayvanın yarısı kadardır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ayvanın içeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar sayesinde bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlıyor. Ayva günlük C vitamini ihtiyacınızın 4'te 1’ini karşılayarak patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı vücudunuzu koruyor. Gün içinde tercih edeceğiniz 2 veya 3 porsiyon ( ihtiyacınıza göre değişiyor) meyvenin birini ayvadan yana kullanabilirsiniz.

SAÇLARIN UZAMASINA YARDIMCI OLUYOR

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olarak saçları güçlendirmesinin yanı sıra uzamasına da yardımcı oluyor.

CİLDİN GENÇ KALMASINA YARDIM EDİYOR

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir, bakır ve çinko mineralleri ayvada iyi oranlarda bulunuyor.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına sebep olarak kanser riskini arttırıyor. Antioksidan içeriği yüksek olan ayva, polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kanser riskini azaltıyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

Yüksek oranda potasyum içermesi sayesinde kan basıncını (tansiyonu) düşürmede etkili oluyor. Ayrıca çözünebilir bir lif olan pektinin ayvada yüksek olarak bulunması kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Ayva içeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerine olumlu etkiler sağlıyor.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUYOR

Gaz problemlerini gidermek, sindirime yardımcı olmak için haşlanmış ayvayı tercih edebiliriz. Ayva kabızlığa iyi geldiği gibi ishal gibi şikayetlerin önlenmesinde de kullanılabiliyor. İçerdiği yüksek lif sayesinde dışkının normal hacminin oluşmasına yardımcı oluyor. Ayvayı özellikle kaynatılmış olarak tercih etmenizde fayda var.

BAĞIRSAK HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR

Ayva içerdiği liflerle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan liflerin sindirim sistemi kanalında olumlu etkileri sayesinde, ayva tüketiminin inflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini azalttığına dikkat çekiyor. Ayrıca lifin içindeki kateşin ve epikateşinler de kolonda kanser yapıcı toksinlerin bağlanmasına ve zararının önlemesine yardımcı oluyor.

KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artıyor. Anemi problemi yaşıyorsanız ayva demir tüketimini arttırmak adına iyi bir alternatif olabiliyor.

KÖTÜ NEFES KOKUSUNU ÖNLÜYOR

Ayva anti-bakteriyel özelliği sayesinde birçok mikroorganizmanın vücutta çoğalmasına engel oluyor. Ağızdaki bakterileri yok ederek kötü nefes kokusunu hafifletici etki gösteriyor.

AYVA YAPRAĞININ FAYDALARI

Ayvanın yaprağı meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor. Bu nedenle ayva meyvesi için geçerli olan sağlık etkileri ayvanın yaprağı için de geçerli. Dolayısıyla özellikle ayva yapraklarını kurutup kış aylarında çay olarak tüketerek hem tadından faydalanabilir hem sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.





AYVA NELERE İYİ GELİR? AYVANIN İYİ GELDİĞİ SAĞLIK SORUNLARI HASTALIKLAR

Ayva oldukça faydalı bir meyve. Ayva lif kaynağı besinlerdendir. Ayvada vitamin ve mineraller yer almaktadır, bunlardan bazıları C vitamini, B6 vitamini, demir, magnezyum, potasyumdur ve yazımızda hepsini ayrıntılı olacak bulacaksınız. Ayvanın faydalarını ve iyi geldiği hastalıkları öğrenelim....

Ayva, Asya ve Akdeniz'in çeşitli bölgelerine özgü eski bir meyvedir. Ayva yetiştiriciliği, sevgi ve doğurganlığın sembolü olarak hizmet ettiği antik Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanır. Günümüzde elma, armuta oranla çok daha az yaygın olmasına rağmen, ayvalar elma ve armut gibi popüler meyvelerin yakın akrabalarıdır.

Halk arasında on yıllardır faydaları bilinmektedir, ancak faydalarına ilişkin bilimsel araştırmalar hala kanıtlanmamıştır.

Ayva, alerji ve astım alerjik hastalıkların ilaçlarında kullanılan bir meyve. Lif kaynağı ayvada C vitamini, B6 vitamini, potasyum, demir bulunmakta, vitamin ve mineral açısından faydalıdır. Peki ayvanın tüm yararlarını öğrenmeye ne dersiniz? Sağlık sitesi Healthline ayvanın etkili olduğu 8 hastalık konusunu şöyle ele alıyor:

Araştırma sonuçları ve ayvanın 8 faydası

1. Lif ve mineraller açısından zengin

Ayvalar lif, birkaç temel vitamin ve mineral içerir. Ayvada;

C vitamini

B1 vitamini (Tiamin)

Demir

Bakır

B6 vitamini

Potasyum

Magnezyum bulunur.

AYVA BESİN DEĞERLERİ - VİTAMİN VE MİNERAL

Tek bir (92 gramlık) ayva aşağıdakileri bilgileri içerir:

KALORİ 52 YAĞ 0 GR PROTEİN 0,3 GR KARBONHİDRAT 14 GR LİF 1,7 GR C VİTAMİNİ Günlük Değerin (DV) %15'i B1 VİTAMİN (TİAMİN) DV'nin %1,5'i B6 VİTAMİN DV'nin %2'si BAKIR DV'nin %13'ü DEMİR DV'nin %3,6'sı POTASYUM DV'nin %4'ü MAGNEZYUM DV'nin %2'si

Gördüğünüz gibi, bu meyve orta miktarda C vitamini ve bakırın yanı sıra az miktarda B vitamini, demir, potasyum ve magnezyum sağlar.

Ayvalar, herhangi bir özel bileşen açısından olağanüstü derecede zengin olmasa da çok az kaloriye sahip olarak çok çeşitli besinler sunar.

2. Güçlü antioksidanlar içerir

Ayvanın faydalarının çoğu, meyvenin zengin antioksidan kaynağından gelir.

Antioksidanlar metabolik stresi azaltır, vücuttaki iltihabı azaltır ve hücrelerinizi kararsız moleküller olan serbest radikallerin zararlarına karşı korur.

Bazı araştırmalar, kersetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere ayvalardaki bazı antioksidanların iltihabı azalttığını ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını öne sürüyor.

3. Gebeliğe bağlı mide bulantısını yönetmeye yardımcı olabilir

Erken gebelikte en sık görülen semptomlardan bazıları mide bulantısı ve kusmadır. Bazı araştırmalar, ayvaların bu semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

İlgili: HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NASIL ENGELLENİR?

76 hamile kadında yapılan bir çalışma, 1 yemek kaşığı (15 ml) ayva şurubunun, hamileliğin neden olduğu mide bulantısını azaltmada 20 mg B6 vitamininden önemli ölçüde daha etkili olduğunu kaydetti.

Bu sonuçlar umut verici olsa da daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu da bir gerçek.

4. Sindirim sorunlarını giderebilir

Ayvalar, çeşitli sindirim bozukluklarını tedavi etmek için halk arasında uzun süredir kullanılıyor. Lifli yapısı bağırsakları harekete geçirmekte çok etkili.

Son araştırmalar, ayva özünün bağırsak dokusunu ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD) ile ilgili hasara karşı koruyabileceğini düşündürmektedir.

Ülseratif kolitli farelerde yapılan bir çalışmada, ayva özü ve suyu verilenler, kontrol grubuna kıyasla kolon dokusu hasarını önemli ölçüde azalttı.

Yine de bu alanda yapılacak insan çalışmalarına ihtiyaç var.

5. Mide ülserlerini tedavi edebilir

Araştırmalar, ayva içeriğinde yer alan bileşiklerin mide ülserlerini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Yapılan bir çalışmada, ayva suyu mide ülserine neden olduğu bilinen bir bakteri olan H. pylori'nin büyümesini engelledi.

Bu arada, fareler üzerinde yapılan bir araştırma, ayva özünün alkole bağlı mide ülserlerine karşı koruma sağladığını buldu.

Bu sonuçlar cesaret verici olsa da yine de daha detaylı araştırmalara ihtiyaç var.

6. Asit reflü semptomlarını azaltabilir

Birkaç çalışma, ayva şurubunun, genellikle asit reflü olarak bilinen gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabileceğini düşündürmekte.

Asit reflüsü olan 80 çocukta yapılan 7 haftalık bir çalışma, günlük ayva şurubu takviyesinin, bu durumun semptomlarını hafifletmek için geleneksel olarak kullanılan ilaçlar kadar etkili olduğunu buldu.

Yine 137 hamile kadında yapılan bir çalışmada, yemeklerden sonra alınan 10 mg'lık ayva şurubu dozunun da asit reflü semptomlarını hafifletmede geleneksel ilaçlar kadar etkili olduğu gösterildi.

Ek olarak, asit reflüsü olan 96 çocukta yapılan 4 haftalık bir çalışmada, geleneksel ilaçlarla birlikte ayva konsantresi kullanmak, kusma, yemekten kaçınma, geğirme ve karın ağrısı gibi semptomları, ilacı tek başına almaktan daha fazla iyileştirdi.

Bununla birlikte, daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

7. Ayva astım, burun akıntısı gibi alerjik alerjik reaksiyonlara karşı etkili

Ayva, alerjik reaksiyonlardan sorumlu belirli bağışıklık hücrelerinin aktivitesini baskılayarak çeşitli alerji semptomlarını hafifletebilir.

Piyada bulunan bazı alerji ilaçlarında ayva meyvesi özü yer almaktadır. Birkaç küçük çalışma ayvanın, burun akıntısı ve astım gibi hafif alerjik reaksiyonları önleme ve tedavi etme yeteneğini destekliyor.

Ek olarak, fare çalışmaları, ayva meyvesi ve tohum özlerinin yapay olarak indüklenen alerjik dermatiti önleyebileceğini ve tedavi edebileceğini belirtmektedir. Yine de insanlarda aynı etkiye sahip olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Bazı uzmanlar ayva ürünlerinin geleneksel alerji ilaçlarına güvenli bir alternatif olabileceğini tahmin etse de daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

8. Ayva bağışıklığı destekler

Ayva bağışıklık sisteminizi destekleyebilir. Yapılan birkaç çalışma ayvanın, E. coli ve S. aureus gibi belirli zararlı bakterilerin aşırı büyümesini önlemeye yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Ek olarak, tek bir ayva, sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini için günlük ihtiyacın %15'ini karşılar.

Aynı şekilde bir ayva, günlük lif tavsiyesinin %6-8'ini sağlar. Yeterli lif alımı, topluca bağırsak mikrobiyomu olarak bilinen, sindirim sisteminizde yaşayan sağlıklı bakterileri destekler.

Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun korunması iltihabı azaltabilir ve sindirim sisteminizdeki zararlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir.