Bahar alerjisi eve hapsediyor

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Polenlere bağlı alerjik astım, bahar aylarında kişileri evlere hapsediyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanfer Kunt, "Polenlere bağlı alerjik astım, mevsimsel olarak bahar aylarında kişilerin evlerinde hapis kalmasına sebep olmaktadır" dedi.



Kunt, polenin halk arasında "çiçek tozu" olarak adlandırıldığını belirterek, "Polenlerin büyüklüğü, miktarı ve havada kalma süresi alerjiyi etkilemektedir. Sıcak rüzgarlı havalar, en tehlikeli ortamlardır, özellikle küçük partiküllü polenler, uzaklara kadar giderek hassas kişilere ulaşır. Yağmurlu havalar ise en zararsız ortamı oluşturur" diye konuştu.



Kunt, polen çeşitliliğinin alerjik reaksiyonların şiddetini ve klinik durumunu etkilediğini dile getirdi.



Çayır polenlerinin diğer polenlere göre daha etkili olduğunu ifade eden Kunt, şunları söyledi:



"Diğerleri hububat ve yabani ot polenleridir. Bir türe karşı gelişen alerjik reaksiyonun diğer bir türe karşı da gelişmesi çapraz reaksiyon olarak adlandırılır. Duyarlı kişilerde çayır otu polenlerine karşı ortaya çıkan alerjik reaksiyonları daha çok nisan ayı başından haziran ayı sonuna kadar görebilmekteyiz. Yabani ot polenlerine karşı reaksiyonlar ise tüm yaz boyunca görülmektedir. Polenlere bağlı alerjik reaksiyonlar saman nezlesi ya da alerjik astım şeklinde görülür. Halk arasında saman nezlesi olarak bilinen tür bahar aylarında kendisini hapşırma, su gibi burun akıntısı, burun ucunda kızarıklık, gözde sulanma, kızarıklık ve burun ucunda kaşıntı ile gösterir. Birçok alerjen gibi polenler de havadan temasla bu reaksiyonları başlatır."



Kunt, polenlerin özellikle ilkbahar başlangıcında ortaya çıktığını söyledi.



Alerjinin, hava yolunun ani daralması, hırıltılı solunum, öksürük, balgam çıkarma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Kunt, "Göğüste tıkanma hissi, kişiyi oldukça zora sokan durumdur. Polenlere bağlı alerjik astım, mevsimsel olarak bahar aylarında kişilerin evlerinde hapis kalmalarına sebep olmaktadır. Gerek saman nezlesi gerekse alerjik astımda birinci tedavi yöntemi, polenlerden uzak durmaktır. Polenlerin havada uçuştuğu dış mekanlardan izole olmak gerekir. Mümkünse kırsal bölgelere gitmemek doğru olacaktır. Evde

pencereler kapatılmalıdır. Ev içinde hava temizleyiciler, klima sistemlerinde polen filtreleri kullanılmalı ve sık olarak değiştirilmelidir. Araçlarda da klima sistemlerinde polen filtresi kullanılmalıdır. Hastalar dışarı çıktıklarında polen maskesi takmalıdırlar" diye konuştu.



Prof. Dr. Kunt, tedavinin ikinci aşamasının ise ilaç tedavisi olduğunu, ilaçlara mevsim boyunca devam etmek gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)



