Hepimiz bu sıcaklarda günde en az bir kez duşa girerek rahatlamaya çalışıyoruz. Yaz ya da kış olsun banyoda uzun süre birbirinden farklı kokan sabun ya da duş jelleri ile bazen de sertçe lifleniyoruz. Ancak dermatologlar yıkanırken yapılan bazı yanlışların cildimize zarar verdiğini düşünüyor.

BANYO YAPARKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER İngiliz dermatolog Stacy Chimento, banyo sırasında dikkat etmemiz gerekenleri sıraladı:

Banyoda 15 dakikadan fazla suyun altında kalmayın;

Suyun aşırı sıcak ya da soğuk olmamasına dikkat edin; Ilık suyla yıkanın. Çünkü 42 dereceden fazla sıcak bir su cildi kurutabilir. Tahriş eder. 38 derece ve altı uygundur. Çocuklar ve bebekler için 38 derece fazladır. 36,5 -37 derece idealdir. Soğuk su da bilinenin aksine cilde yaramaz.

Saçlarınıza çok fazla şampuan kullanmayın. Saç diplerinin kurumasına neden olur. Yine aşırı ovunmak, duş jeli kullanmakta cildi tahriş eder.

Banyo yapmadan önce asla traş olmayın. Çünkü cildiniz tahrişe ve bakterilere açık hale gelir;

Esans içeren vücut yağları kullanmayın. Belki kokusuyla sizi rahatlatır ama aynı zamanda tenden kolay kolay arındıramazsınız. Yine de çok istiyorsanız, banyo suyunuza bir kabın içine koyacağınız bir miktar yulaf ezmesi ile birlikte bir kaç damla damlatın. Yulaf ezmesi kokuyu korurken, yağı da emecektir. Aynı zamanda deriyi nemlendirirken, egzama ya da diğer deri hastalıklarından da koruyacaktır.

Daha çok doğal ve katkı maddesi içermeyen sabunları kullanın

Dermatolog eğer bunlara dikkat edilmezse, cildin tahriş olacağını ve kuruyacağı konusunda uyarıda bulunuyor.