Dilara Koçak ile İyi Yaşam kitabından en çok enerji veren besin maddesi yağlarla ilgili bilgiler...

Yağ tüketimi, günlük diyetin yüzde 25-30’unu kapsayacak şekilde ayarlanır. Yağı çok sınırlandırılmış diyet uygulamak gerekirse, günlük enerjinin en az yüzde 10-15’inin yağdan gelmesi ve bu yağın da doymamış yağ asitlerinin bulunduğu yağlardan olması uygundur. yağın vücut çalışmasındaki işlevleri Yağ en çok enerji veren besin öğesidir. 1 gramı 9 kalori enerji sağlar. Eşit miktarlardaki karbonhidrat ve proteinlerin iki katından çok enerji verir. Böylece vücut, enerji gereksinimini en ekonomik şekilde yağlardan karşılayabilir. Deri altı yağ tabakası, vücut ısısının kaybını önler. Yağ, organları çevreleyerek dış etkenlerden korur, midenin boşalmasını geciktirir. Bu sebeple yağsız bir diyet uygulamak sağlık açısından doğru değildir.



Vücudumuzun yağa da ihtiyacı vardır

Vücuda alınan yağın genellikle yarısı, yiyeceklerin bileşimindedir ve görünmez. Örneğin, süt, peynir ve et gibi gıdaların içindeki yağlar dışardan bakıldığında görülmez. Bu sebeple, bu gıdaların tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Günümüzde, yağdan gelen günlük enerji oranının yüzde 30’u aşmaması önerilir. Doymuş yağ asitleri ile tekli doymamış n-9 yağ asitleri, insan vücudunda sentez edilirler. Hiç yağ tüketilmese bile, bu tip yağ asitleri karbonhidrat ve protein metabolizması ile sentez edilebilir. Ancak insan vücudu, molekülde iki çift bağ bulunan “linoleik asidi” sentez edemez. Bu nedenle, linoleik ve a-linolenik asitler “elzem yağ asitleri” olarak bilinir. Omega-3 yağ asitlerinin diyette artması, koroner kalp hastalığının önlenmesinde yardımcı olur. Bunlar, retina ve beynin gelişimi, aynı zamanda sağlığı için gereklidir. Diyette omega-3 yağ asitlerini artırmak için ceviz, balık ve diğer su ürünleri daha çok bulundurulmalıdır. Diyette doymuş ve doymamış yağ asitlerinin dengesi için besin çeşitliliği yaratmak ve farklı yağ kaynaklarını kullanmak en doğrusudur. Örneğin; salatanıza zeytinyağı ekliyorsanız, pilavınızı tereyağı ile yapıp, ara öğünde ise fındık veya badem gibi farklı bir yağ kaynağı seçebilirsiniz.

Hangi yağ, hangi besinde bulunur?



Doymuş yağlar:

• Süt yağında,

• Kakao yağında,

• Hindistan cevizinde,

• Kuyruk yağında,

• Palmiye yağında,

• Et ve et ürünlerinde,

• Yer fıstığında bulunur.

Doymamış yağlar:

• Balık yağında,

• Zeytinyağında,

• Bitkisel yağlarda,

• Keten tohumu yağında bulunur.