Bezelyenin faydaları

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Bezelyeyi bahar ve yaz aylarında bol bol tüketin! Hatta dondurup, sonbahar ve kışa da saklayın!

İşte bezelyenin faydaları...

* A, C, E ve B grubu vitaminlerini içerir.

* Protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum ve folik asit açısından zengindir.

* Karaciğerin çalışmalısını düzene sokar.

* Lif açısından zengin olması sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar.

* Kan şekerini düşürür.

* Kötü kolesterolü düşürür.

* İçindeki potasyum sayesinde kasların gelişmesini ve yenilenmesini sağlar.

* Lif açısından zengin olduğu için tok kalma süresini uzun tutar.