Bezelyeyi bahar ve yaz aylarında bol bol tüketin! Hatta dondurup, sonbahar ve kışa da saklayın!
İşte bezelyenin faydaları...
* A, C, E ve B grubu vitaminlerini içerir.
* Protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum ve folik asit açısından zengindir.
* Karaciğerin çalışmalısını düzene sokar.
* Lif açısından zengin olması sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar.
* Kan şekerini düşürür.
* Kötü kolesterolü düşürür.
* İçindeki potasyum sayesinde kasların gelişmesini ve yenilenmesini sağlar.
* Lif açısından zengin olduğu için tok kalma süresini uzun tutar.