Faydalı sandığınız gıdalar yaşlanmanızda önemli bir pay sahibi olabilir!‘Arınma Kitabı’nın da yazarı Doç. Dr. Yaşar Yılmaz’dan yaşlanmayı hızlandıran besinleri öğrendik.
Yazı: Güzide Yülek
Şeker
• Her türü bedende aside neden olur.
• Şeker ketçap, kahvaltılık gevrekler ve hazır çorbalarda da bulunur.
• Şekere düşkünlük bedendeki ve beyin kimyasındaki dengesizlikten kaynaklanır.
• Alkol kadar sarhoş edicidir. Enerjiyi azaltır, bitkinliğe, hatta halüsinasyona bile neden olabilir.
• Ne kadar çok şeker yerseniz, o kadar daha istersiniz.
• Şeker bedende bir yiyecekten çok bir ilaç gibi etki gösterir. Kan şekeri düzeyini hızla artırır ve aynı hızda da düşmesine neden olur. Bunun sonucu da yorgunluk, hassasiyet ve depresyondur.
• Şeker, stresi azaltan etkileri olan endorfin salgısını arttırıyor. Dolayısıyla kilo ve yeme problemleri endorfin dengesizliğinden de kaynaklanabilir.
• Şeker bedenin B kompleks vitaminleri ve minerallerden yoksun bırakarak tansiyonu, gerginliği, negatif modu, aşermeleri ve kadınlarda adet öncesi sendromunu
artırır.
• Fazla şeker yorgunluğa ve damarların daralmasına sebep olur.
• Şeker tüketimi 1700’lü yıllarda kişi başına yıllık ortalama 3,5 kiloyken bugün 75 kilodur.
• Şeker sadece bildiğimiz rafine şeker değildir. Yediğimizde hızlı bir şekilde glikoza dönüşen tüm rafine karbonhidratlar da (unlu ve nişastalı yiyecekler) şekerdir.
• Kandaki insülin seviyesi yükseldiğinde, bedende depolanan yağ miktarı da artar. Artan yağ da yerleşmiş yağların yakılmasını zorlaştırır.
• Diyabetin en büyük nedeni rafine şekerdir. Diyabet de, gözlerinizi veya organlarınızı kaybetmek olabilir.
• Şeker tüketimi protein ve mineral yoksunluğuna neden olur.
• Mantar oluşumuna zemin hazırlar.
• Hiperaktiviteye ve konsantrasyon sorunlarına yol açar.
• Duygusal iniş-çıkışlara, gerginliğe ve depresyona neden olur.