Buğday Ruşeymi

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Bir dönem herkesin diline dolanan ancak son zamanlarda popülerliğini kaybeden buğday ruşeymini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Doğal bir E vitamini kaynağı ve antioksidan deposu olan ruşeymi mutfaklarınıza sokmanız gerekiyor. İnsanlığın en temel besinlerinden olan buğdaya besin değerini kazandıran bileşenlerin büyük kısmı buğdayın ruşeyminde bulunuyor. Bu değerli bölüm buğdayın işlenmesi sırasında sınai endişeler ile (unun raf ömrünü kısalttığı için, beyaz ekmeğe olan talepten dolayı) ayrılıyor, besin değeri yüksek maddeler undan uzaklaştırılıyor. Ruşeymden elde edilen ruşeym yağında doğal E vitamini, alpha, beta ve gama tokoferaol, omeg 9, omega 6 ve omega 3 bulunuyor.