Ağır ve düzgün taşınmayan çantalar, boyun omuz, sırt ağrılarına yol açıyor...

Yaşamın her alanında kullanılan özellikle kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan çantaların, vücut ağırlığının yüzde 20'sini geçmemesi ve çapraz asılarak kullanılması öneriliyor.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Kıter, insanın iskelet sisteminin ağırlıklardan etkilenen bir yapıda olduğunubelirtti. Kıter, estetik kaygı ya da ihtiyaçtan, kadınların sürekli çanta taşıdıklarını hatırlatarak, muhtemel olumsuzlukları anlattı.Boyun, omuz ve sırt ağrısı gibi rahatsızlıkların çok yaygınlaştığını söyleyen Esat Kıter, çantaların ağır olmaması gerektiğini vurguladı.Kıter, çanta taşımanın vücuda hiçbir faydası olmadığını ve kasları güçlendirici özelliği bulunmadığını kaydederek, "Çünkü vücuda asimetrik bir yük gelmektedir ve belli bir periyotta değil düzensiz yapılmaktadır. O yüzden olumsuz etkileri vardır" dedi.Kadınlara çantalarını, omuzlarına çapraz ve simetrik asmasını öneren Kıter, simetrik takıldığı zaman çantanın estetiğini biraz azalacağını fakat sağlık açısından bunun önemli olduğunu ifade etti. Esat Kıter, bunların yanında çantaların dirseklere asılması ya da ağır çantaların elde taşınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:"Çantayı kadınlar aksesuar olarak hayatının bir parçası gibi sürekli taşıyorlar. Çantanın ağırlığının iyi ayarlanması gerekir. Çantanın ağırlığı, vücut ağırlığının yüzde 20'sini geçmemelidir. Aksesuar maksatlı taşıyorlarsa taşıdıkları çantanın sürekli yeri değişmelidir. Omuzun yeri değişebilir örneğin, çapraz olabilir, çapraz takmak daha güvenlidir. Dirseğe alınabilir fakat dirseğe alındığı zamanda uzun süre aynı pozisyonda taşınmamalıdır. Yani taşıdıkları yeri sürekli değiştirildiği zaman daha sağlıklı olur. Çanta konusunda kimse bayanlara "çanta taşımayın" diyemez ama yerini değiştirerek çantanın vücuda etkiyen yükünü dağıtmalarını öneririm."(AA)