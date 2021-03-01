İstanbul, Ankara, İzmir... Hangi il hangi grupta? Belli oldu

Türkiye'de koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağı, 'Yeni kontrollü normalleşme süreci' başlıyor. Yeni süreçte koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararları illerdeki duruma göre verilecek. Her hafta iller çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olarak yeniden belirlenecek. Bu kapsamda açıklanan kararlar ve illerin son risk haritaları şöyle:

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkacak, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.



RESTORANLAR-KAFELER

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek.

HALI SAHA, YÜZME HAVUZU VE BENZERİ TESİSLER

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAK KISITLAMASI

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubuyla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

KAMUDA ÇALIŞMA SAATLERİ

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek.

GENEL KURULLAR

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

NİKAH VE DÜĞÜNLER

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

HANGİ İLLER HANGİ GRUPTA? HANGİ İLLER RİSKLİ?





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı. Peki, hangi iller hangi grupta?

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR HANGİ GRUPTA?

Risk haritasına göre İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer alıyor.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.