Son yıllarda gittikçe artan sağlık problemleri arasına giren dalak büyümesi, kimi zaman belirti vermeden seyrediyor. Semptom gösterdiği durumda hastalarda yorgunluk, kansızlık, şişkinlik ve ağrı yaşanabiliyor. Nedenleri arasında sıtma, frengi, viral enfeksiyonlar, siroz gibi karaciğer hastalıkları, anemi, lösemi tipleri, Gaucher veya Niemann-Pick hastalığı yer alıyor.

Son zamanlarda gittikçe artan sağlık problemleri arasına giren dalak büyümesi, kimi zaman belirti vermeden seyrediyor. Bu nedenle çok dikkat edilmesi gereken hastalıklardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Vücutta nerede bulunur, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır? Merak edilenleri cevapladık…

Dalak Büyümesi Belirtileri

Öncelikle dalak nerede sorusuyla başlamakta fayda var. Çünkü dalakla ilgili en çok bu soru soruluyor. Dalak, karnın sol tarafında bulunan midenin yanında, göğüs kafesinin hemen altında yer alıyor. Hasarlı kan hücrelerini filtreler, beyaz kan hücreleri üretir, trombosit depolar ve enfeksiyonları önler. Dalak büyümesi, tüm bu hayati işlevleri olumsuz etkileyen ciddi bir hastalıktır. Kan dolaşımındaki sağlıklı hücreleri azalır. Kan akışının yetersiz kalmasına sebep olarak dalağa hasar verebilir. Semptom gösterdiği durumda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir;

Karnın solundan omza doğru yayılan ağrı,

Kolay görülen kanamalar,

Sık sık ortaya çıkan enfeksiyonlar,

Yorgunluk,

Kansızlık,

Mideye baskı yapan dalak nedeniyle sürekli şişkinlik hissetmek.





Dalak Büyümesi Nedenleri Nelerdir?

Enfeksiyon ve geçirilen belli başlı hastalıklar dalak büyümesi ile sonuçlanabilir. Nedenleri arasında sıtma, frengi, viral enfeksiyonlar, siroz gibi karaciğer hastalıkları, anemi, lösemi tipleri, Gaucher veya Niemann-Pick hastalığı yer alıyor. 7’den 70’e herkes dalak büyümesi sorunuyla karşılaşabilir. Çok sık enfeksiyonlar ya da dalak yırtılması gibi komplikasyonları da beraberinde getirme riski vardır. Uzman bir doktor ve düzenli kontrollerle, gerektiği durumlarda ise ameliyat yardımıyla tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer başka bir yol kalmadıysa dalak çıkarma ameliyatı tavsiye ediliyor. Ancak bu ameliyattan sonra çok sağlıklı ve titiz bir hayat sürmek, doktorların tüm tavsiyelerine uymak oldukça önemli. Aksi halde çok ciddi sonuçları olan enfeksiyonlara yakalanma riski vardır.