Aşırı kilo, obezite, düzenli beslenmeme ve hareketsizlik insülin direncine yol açabilir. Pankreasta üretilen insülin hormonunun vücuttaki şekeri enerjiye dönüştürememesi olarak tanımlanan insülin direnci hakkında her şey bu yazıda.

İnsülin direnci yaşayan insan sayısı her geçen artmakta. 2005 yılından bu yana insülin direnci teşhisi konan kişi sayısı ülkemizde iki katına çıktı. Peki bu kadar yaygınlaşan bu hastalığın günlük hayatta da karşılaştığımız bir cümle ile bağlantılı olabileceğini biliyor musunuz? “Diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum” ya da “su içsem yarıyor.” Bu ve benzeri cümleler kullanan, kilolu biriyseniz ya da çevrenizde böyle biri varsa dikkat; insülin direnci söz konusu olabilir. Peki nedir bu insülin direnci, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl olur?





İnsülin Direnci Nedir?

Vücutta şekeri kontrol etmek için insülin hormonu salgılanır. Bu hormonu salgılamak ile görevli olan organ pankreastır. İnsülin hormonu ile vücuda alınan şeker yani glikoz vücudun ihtiyacı olan enerjiye dönüştürülür. Ancak karaciğer, yağ ve kaslar insüline karşı duyarsızlık gösterebilirler. Bu durumda pankreas daha fazla insülin hormonu salgılar ve kendini yorar. Vücuda da fazladan insülin salınmış olur. Buna insülin direnci denir. Enerjiye dönüşmeyen şeker, kanda kalmaya devam eder. Bu durum sonucunda şeker hastalığı; tip 2 diyabet başlar.





İnsülin Direnci Belirtileri Nelerdir?





Kısa zaman içinde çok kilo alma,

Yüksek kilo,

Diyete rağmen azalmayan kilo,

Bel çevresinin genişlemesi,

Deride yumuşama,

Ciltte koyulaşma,

Halsizlik, yorgunluk,

Uykuyu alamama ve yorgun uyanma,

Aşırı tüylenme,

Regl düzensizliği,

Karaciğer yağlanması,

Sık acıkma ve yemeği hızlı tüketme,

Yemek sonrası ağırlık hissi, uyku isteği,

Tatlı krizleri,

Baygınlık,

Titreme (Özellikle el ve ayaklarda)

Üşüme ve soğuk terleme,

Konsantrasyon bozukluğu, algılamada zayıflık.

Tüm bunlar insülin direnci belirtileridir. Eğer bu belirtileri gösteriyorsanız doktorunuza başvurmalısınız.



Yüksek kilo, sık acıkma ve hızlı yeme insülin direnci belirtilerindendir.





İnsülin Direnci Kimlerde Görülür?

İnsülin direncinin en temel sebeplerinden biri genetik faktörlerdir. Ailenizde bu sorun varsa sizin de şekerinizi takip etmeniz önemlidir. İkinci olarak çağımızın hastalıklarından biri olan obezite, insülin direncine neden olur. D vitamini eksikliği söz konusu olduğu durumlarda da görülebilir. Diğer sebepler düzenli beslenmeme ve hareketsizliktir. Yoğun çalışma temposu içerisinde beslenme ve spora dikkat edemiyorsanız insülin direnci konusunda dikkatli olmanızda fayda var.





İnsülin Direnci Tedavisi

İnsülin direnci belirtileri gösteriyorsanız muhakkak bir doktora başvurmalısınız. Kan testi ile direnç seviyeniz ölçüldükten sonra seviyeye göre bir tedavi hazırlanacaktır. Bu tedavi bir diyet listesi ve spor içerecektir. Temelde şu şekildedir: