Duruş bozukluğu deyip geçmeyin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Denizli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Dr. Özcan Alaca, kişilerde oluşacak postür (duruş) bozukluklarının yaşamın ileri dönemlerinde karşılaşılabilecek birçok romatizmal hastalık, organ ve ruhsal bozuklukların nedeni olabileceğini söyledi.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon uzmanı Dr. Özcan Alaca, duruşun vücut kısımlarının diziliş ve düzeni olduğunu, 'sabit duruş' ve 'hareketli duruş' diye ikiye ayrıldığını söyledi. Dr. Alaca, kas iskelet sisteminde bir zorlanmaya sebep olmayan, vücudun normal eğriliklerinin korunduğu, eklemlere uygulanan kuvvetlerin dengeli dağıldığı duruşun normal duruş şekli olduğunu kaydetti. Uzman Dr. Özcan Alaca, ideal ayakta durma pozisyonunda baş dik, ileri ve geri eğiklik yapmaksızın yanlardan bakıldığında kulakların tam omuzlar hizasında olması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Göğüs dik durmalı bel ve boyundaki çukurluklar normalden fazla veya az olmamalıdır. Karın düz olmalıdır. Omuzlar dik olmalı, çökmüş gibi olmamalıdır. İdeal yatış pozisyonunda yatak sert ve düz olmalı, vücut ağırlığı ile yaylanmamalıdır. Baş ve gövde uyum içinde olmalıdır. Yastık çok alçak veya çok yüksek olmamalı, boyundaki çukurluğu destekleyecek kadar olmalıdır. Çok yumuşak yastıklar zararlıdır. Ayrıca çok sert ve yüksek yastıklar başın askıda kalmasına ve boynun zorlanmasına sebep olur. İdeal oturma pozisyonunda ise oturma duruşu ayakta durma duruşuna göre daha gevşek bir duruştur. İdeal bir oturmada yük her iki kalça üzerine eşit olarak dağılmalı, bel ve sırt dik olmalıdır. Oturulan yer yeterli yükseklikte olmalı her iki ayak yere eşit olarak temas etmelidir. Çalışma esnasında öne eğilmeyi önlemek için masaya yakın oturulmalı, araba kullanılıyorsa direksiyona yakın olunmalıdır. Sırt ve mümkünse baş, eğimi hafif arkaya bakan bir destekle desteklenmelidir. Otururken kolların bir destekle desteklenmesi omuz ve boyna binen yükü azaltır."



BASİT TESTLERLE ANLAŞILABİLİR

Duruş bozukluğunun olup olmadığının yapılacak basit testlerle anlaşılabileceğini söyleyen Özcan Alaca, yapılması gerekenleri şu şekilde anlattı:

"Ayağa kalkalım ve bir duvarın önünde arkamızı duvara dönerek topuklar duvara yakın sanki boyumuz ölçülecek gibi duralım. Ardından bedenimizin duvarla olan hizalanmasını değerlendirelim. Birinci olarak belimiz duvardan ne kadar uzak? Belimiz duvardan çok uzaksa, bel bölgesi lordozu (içe eğimi) fazla ve bel omurlarına verdiğimiz baskı fazla, bel kasları kısa dolayısıyla bel gergin ve bu durum bel ağrısı ve fıtık için uygun ortam demektir. İkinci olarak, boynumuz duvardan ne kadar uzak? Boyun duvardan çok uzaksa aynı şeyler boyun için de geçerli, ense kasları kısa dolayısıyla gergin ve bu durum boyun fıtığı, boyun ağrısı ve baş ağrılarına hatta migrene sebep olabilir. Üçüncü olarak, omuzlarımız duvara değiyor mu? Omuzlar duvara değmiyorsa sırt bölgesinde kamburluk (kifoz) fazla demektir, bu da göğüs bölgesinin kapanmasına ve böylece nefes kapasitesinin daralmasına sebep olur. Bu üç basit gözlem bize duruşumuzla ilgili genel bilgiyi verir. Bu basit gözlem sayesinde fark edebileceğimiz duruş bozukluklarımız için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanına muayene olup duruş bozukluğunuza yönelik egzersiz programının ve gerekli diğer tedavi uygulamalarının uzman doktor tarafından planlanması ile bu sorununuzdan ve onların peşinden getirdiği birçok sıkıntıdan kurtulabilirsiniz."

(DHA)