Faydalarını öğrenince sizin de sofranızdan eksik etmeyeceğiniz kesin! Peki dut kurusu nelere iyi geliyor?

Fındık, fıstık, ceviz, leblebi... Hepsinin seveni bol, popülerliği yüksek olsa da dut kurusu onlar arasında biraz daha geride hatta arka planda kalmış bir kuruyemiştir... Meraklıları dışında pek akla gelmeyen dut kurusu aslında birçok hastalığa iyi geliyor. Faydalarını öğrenince sizin de sofranızdan eksik etmeyeceğiniz kesin! Peki dut kurusu nelere iyi geliyor?



Demir bakımından zengin, idrar söktüren, ödem gideren, bağırsak kurtlarına karşı etkili bir meyve olan dut; toplandıktan birkaç saat sonra kimyasal değişime uğradığından, tazeyken hemen tüketilmesi gereken bir meyve... Kış aylarında tüketmek ve faydalarından yararlanabilmek için kurutulmuşunu tercih etmelisiniz. Güneş altında kurutulan dutlar uğradıkları değişim nedeniyle özellikle egzamaya karşı son derece etkili. Kalsiyum ve demir deposu olan dut kurusu, B1, B2 ve C vitamini açısından da oldukça zengin. Kan yapan ve enerji veren bir besin olan dut kurusu içeriğindeki vitaminler sayesinde birçok rahatsızlığa da iyi geliyor.



İşte dut kurusunun faydaları:

- Damar sertliğini önler.

- Vücuda kuvvet verir, vücut direncini arttırır.

- Kansızlığı önler.

- Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Aç karnına tüketildiğinde, bağırsakların çalışmasına ve idrar sökmeye yardımcı olur.

- Bademciklerde, ağızda, boğaz iltihabında, diş eti hastalıklarında etkilidir.

- Öksürüğü keser.

- Karaciğeri kuvvetlendirir.

- Ateş düşürücü etkisi vardır.

- Egzama oluşumlarını tedavi edici etkisi vardır.

- Aç karnına tüketildiğinde bağırsak kurtlarının düşürülmesinde etkilidir.

