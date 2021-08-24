Emine Ün'ün acı günü: Koronavirüse yakalanan annesi yoğun bakıma kaldırılmıştı

Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından annesine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşıp, "Şu an üzüntümün tarifi yok" diyerek annesinin yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Emine Ün, bugün sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" mesajını paylaştı. Hürriyet'in ulaştığı Emine Ün, "Ben iyileştim ama bu sabah annemi kaybettik. Şimdi annemi de alıp çıkacağız hastaneden. Çok üzgünüm" dedi.

AŞI İDDİASINA YANIT VERMİŞTİ

Emine Ün, aşı olmadıkları iddiaları için şunları söylemişti:

"Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum… Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…”

FOTOĞRAFLA DUYURMUŞTU

Oyuncu Ün, Instagram hesabından koronavirüse yakalandıklarını şu mesajla duyurmuştu:

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emine Ün (@emine_un)'in paylaştığı bir gönderi

Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim malesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından biraz da olsa iyiyim bugün… Uzun uzun yazılacak bişey yok, çünkü şuan üzüntümün tarifi yok… Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim tek tek cevap yazabilmem konuşabilmem imkansız oluyor, çok teşekkür ederim sağolun🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Allahım anneciğime bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah🙏🏻