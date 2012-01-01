Koronavirüs ile evde mücadele etme yöntemlerini, dikkat etmemiz gereken konuları ve yapmamız gerekenleri gözden geçirelim.

COVID-19 sadece hayatımızı değil, dünyayı değiştiriyor. Virüsün yayılma hızını kesmek, kendimizi ve diğer insanları korumak için evlerimizdeyiz. Hastalığı ileri ya da orta seviyede geçirenlerin yanı sıra, hafif atlatanların hatta hastalandığını bile fark etmeyenlerin olduğunu unutmamak gerek. Çünkü semptomların net bir şekilde görülmediği hastaların virüsü fark etmeden yayma oranları hayli yüksek. Özetle tıbbi bakıma ihtiyaç duymadıkça evde kalmalıyız. O halde evde dikkat etmemiz gerekenlere bir göz atalım.





Riskleri Ortadan Kaldırmak

Öncelikle herhangi bir rahatsızlığı olan ya da risk grubunda bulunan kişilerin izolasyonu çok önemli. Dışarı çıkmak zorunda kalan, grip/soğuk algınlığı belirtileri gösteren ya da yurt dışından gelen aile üyeleri riskli gruba dahil. Risk gruplarıyla ayrı odalarda kalmak kadar yemek ve banyo malzemelerini paylaşmamak da önemli. Kullanımdan hemen sonra sofra gereçleri hızla bulaşık makinesindeki yerini almalı. Misafir kabul etmeme durumunun sadece yurt dışından gelenler için geçerli olmadığını da eklemek gerek. Görünen o ki aksi söylenene ve tehlike ortadan kalkana kadar buluşmalarımızı internet ortamında gerçekleştirmek en doğru hareket. Mesafelerin korunduğu balkon ya da pencere buluşmaları da güneşli günlerde bizleri bekliyor olabilir.









Güneşle Randevu

Güneş ışınları çocuklarda kemik gelişimini sağlıyor, vücut direncini artırıyor ve D vitamini oluşumuna destek veriyor. Güneş ayrıca mutluluk ve enerji veren serotonin hormonunun salgılanmasına da yardımcı oluyor. Dolayısıyla evdeyken güneş ışınlarından faydalanmak da önem kazanıyor. Ne kadar süre evde kalacağımızı bilmiyoruz. Şimdiden parlak günlerde her gün 15 dakika güneş banyosu yapmaya başlayabiliriz. Unutmayın, günde iki litre su içen, dengeli beslenen, günde en az yarım saat hareket eden ve güneşle temasını kesmeyen herkes bu süreci daha iyi atlatacak.









Harekete Geçme Zamanı

Yoga, pilates, fitness ya da dans… Canınız hangisini yapmak istiyorsa ve hangisine ne zamandır başlamayı isteyip bir türlü fırsat bulamıyorsanız… Yapacağınız tek şey doğru eğitim videolarını bulmak ve risk almayacağınız egzersizlerden bir set oluşturmak. Tabii ısınma ve egzersiz sonundaki esneme hareketlerini de ihmal etmeden, en az yarım saat hareket etmek… Günde yarım saatinizi hareket etmeye ayırmanız, karantina günlerinizin en büyük kazanımlarından biri olabilir.









Virüsün Yaşam Koşulları

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yüzeylerde dayanma süresinin kesin olarak bilinmediğini açıkladı. Virüsün yüzeyde kalma süresi saatler ya da günler sürebiliyor ve enfeksiyona yol açması için belli bir viral yük gerekiyor. Virüsler kendi kendilerine varlıklarını sürdüremiyor, yüzeylerde zaman geçirdikçe enfekte edebilme özelliklerini de kaybediyorlar. Yüzeylerde dayanma süresini ise yüzeyin türü, ortam sıcaklığı, nem, gün ışığı gibi birçok faktör belirliyor. Kapalı ortamlarda daha uzun süre dayanabildikleri, koronavirüs ailesiyle ilgili genel bir bilgi. Bu sebeple evlerin havalandırılması, el temizliğine olduğu kadar yüzey temizliğine de önem verilmesi şart.





Yüzey Temizliği

Her gün fazlaca dokunan yerleri sıklıkla temizlemeye özen gösterin. Bunlar arasında kapı kolları, ışık anahtarları, oyuncaklar, uzaktan kumandalar ve telefonlar yer alıyor. Evde en az 20 saniye sabun ve suyla elleri yıkamak, alkol bazlı el dezenfektanı kullanmak gerekebiliyor. Dışarıdan gelen her şeyi en az yarım gün açık havada bekletmek ya da sabunlu suyla ellerimizi yıkar gibi yıkamak önem kazanıyor. Market alışverişlerinizin ardından balkonda bekletme ve ardından su ve sabunla dezenfekte etme yöntemini kullanabilir, damacanalarınızı yıkayamazsanız, üzerine çöp torbası geçirerek kullanabilirsiniz.

