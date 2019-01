Yaş-cinsiyet fark etmeksizin herkeste ortaya çıkabilen görme problemlerinin tedavisinde önce gözlük, ardından da kontak lens kullanımı gündeme geldi. Ancak teknolojinin gelişmesi ve tıp alanında yaşanan ilerlemelerle bu tür rahatsızlıklar çok kısa sürede yapılabilen tedavilerle, kişinin herhangi bir aparata bağımlı kalmadan net görebilmesine yardımcı oluyor.

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal



Değeri kaybedildiğinde fark edilen duyulardan biri de görme... Hayati önem sahip olan, yaşanan olumsuzluklar halinde kişinin yaşam kalitesini hayli düşüren göz sağlığı konusunda ihmalkar olmamak ve düzenli kontrol yaptırmak büyük önem taşıyor. Çünkü birçok farklı nedenle görme duyusu sekteye uğrayabiliyor. Toplumda sık rastlanan görme problemlerinin başında gelen, kişinin gözlük ya da lens kullanmasına yol açan rahatsızlıkları miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olarak sıralayan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, “Miyopi, uzaktaki objeleri net görememe; hipermetropi, yakındaki objeleri net görememe olarak tanımlanabiliyor. Ancak yüksek hipermetropide yakın görüşün yanı sıra uzak görüş de bozuk oluyor. Ayrıca 40 yaşından sonra, hipermetroplar uzağı da net görememeye başlıyor. Astigmatizma ise korneanın (gözün renkli kısmının üzerindeki saydam tabaka) küresel değil, oval şekilli olmasından kaynaklanıyor. Bunun sonucunda nokta şeklindeki bir cismin görüntüsü oval olarak uzamış olarak görülüyor. Astigmatizma hem uzak hem de yakın görüşü bozuyor” diyor.



18 yaşını doldurmak gerekiyor

Bu üç rahatsızlığın ortaya çıkmasında yapısal yani kalıtım faktörü rol oynuyor. Ancak miyopinin tetiklenmesinde ve artmasında çevresel bir faktör olarak fazlaca yakına bakma da önem taşıyor. Sürekli cep telefonuna, bilgisayara ve kitaba bakmak, özellikle çocuk ve genç yaş grubunda miyopiyi arttırıyor. Bebekler genellikle hipermetrop oluyor ve bu durum çocukluk çağı ile ergenlikte miyopiye kayma başlıyor. Tedavide genellikle gözlük ya da kontak lens kullanımı gündeme geliyor. Fakat gelişen teknoloji uzak görüş sorunlarını düzeltmek isteyenlere yardımcı oluyor. Günümüzde göz lazer tedavisi için “femtoLASIK” adlı yöntemin uygulanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Çoşar, şu bilgileri veriyor: “Ancak her hasta gözün lazere uygun olmadığının unutulmaması gerekiyor. Bu tedavi için öncelikle 18 yaşını doldurmak ve numaraların artışının durmuş olması gerekiyor. Ayrıca lazer uygulanan tabaka yani korneanın yeterli kalınlıkta ve şeklinin de düzgün olması gerekiyor. Her göz derecesine de lazer uygulanamıyor. Bu yöntemin uygulanabilmesi için miyopinin 8-10, hipermetropinin 4-5, astigmatizmanın da 5-6 derecenin altında olması önem taşıyor. Bir derecenin altındaki göz bozukluklarına ise zaten lazer uygulanmıyor. Gebe ve emziren kadınlara da tedavi uygulamak için bu sürecin bitmesi bekleniyor. Öte yandan göz dereceleri çok yüksek olan kişilere lazer yerine ‘fakik göz içi mercek ameliyatı’, korneası yeterince kalın olmayanlara da ‘PRK’ adı verilen lazer tekniğini kullanılabiliyor.”







Ameliyat öncesi kapsamlı tetkikler yapılıyor

Lazerli göz tedavileri öncesinde ameliyata aday hastalara göz muayenesinin yanı sıra birtakım tetkikler de uygulanıyor. Ortalama 15 saat süren incelemeler kapsamında; bilgisayarlı göz numarası ölçümü, gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin tespiti, göz numaralarının tespiti, biyomikroskopi (gözün mikroskopla muayenesi), kornea tomografisi (kornea haritası incelemesi), kontrast duyarlılığın ölçülmesi, pakimetri (kornea kalınlığı ölçümü), tonometri (göz içi basıncının ölçülmesi), pupillometri (göz bebeği genişliğinin ölçülmesi) ile damlalı fundus muayenesi (göz bebeğini genişleterek, gözün retina tabakasının incelenmesi) yer alıyor. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edilebileceği belirlenen hastalara uygulanan femtoLASIK yöntemiyle uzak görüş tedavisi, iki göz için toplam 15 dakika sürüyor. Uyuşturucu damlayla yapılan bu işlemle, her iki gözün aynı seansta tedavi edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Coşar, yöntemin uygulandığı miyopi hastalarında gözlüksüz uzak görüş beklentisinin yüksek oranda olduğunu belirterek, “Eğer tamamen iyileşme olmazsa yani gözünde derece kalan ve kornea kalınlığı yeterli olan hastalara, ilk işlemden altı ay sonra ikinci lazer uygulaması yapılabiliyor” diyor.



Kimler LASIK olamaz?

✱ Gebe ve emziren kadınlar

✱ Diyabeti kontrol altında olmayanlar

✱ Romatizma hastalığı bulunanlar

✱ AIDS hastaları

✱ Keratokonus hastaları

✱ Ciddi göz kuruluğu bulunanlar

✱ Katarakt hastaları



* Formsante dergisinden alınmıştır.