Gözler bu 2 tabloda: Vaka sayısı artan-azalan iller

Türkiye'de koronavirüs kapsamında bir süredir 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayıları paylaşılıyor. İllerdeki durum oldukça önemli. Çünkü, mart ayıyla birlikte 'yerinde karar' dönemi başlayacak. Vaka sayıları, pozitif test oranı, yoğun bakım doluluk oranları, entübe edilen hastalardaki değişim gibi faktörler illerin risk durumuna etki ediyor. İller de bu şekilde düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak kategorilendirilecek. Ve alınacak kararlarda bu risk durumları göz önünde bulundurulacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloları paylaştı ve şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."