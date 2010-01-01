Hafızayı güçlendirecek 10 öneri

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Life Fitness Akademi Uzmanı Özgür Güngör, "Hafıza yaşla birlikte geriler, onu egzersiz, özel besin ve takviyelerle güçlendirmelisiniz" diyor.

Life Fitness Akademi; yaşla birlikte güçsüzleşen hafızayı zinde tutmak ve ileri yaşlarda Alzheimer gibi rahatsızlıkları engellemek için ünlü tıp otoritelerinden alınan şu tavsiyeleri paylaşıyor:



SOYA MUCİZESİ: Londra Guy’s Hastanesi Psikofarmakoloji Araştırma Bölümü’nden Prof. Sandra File’a göre soyadaki doğal östrojen insan beynindeki hippocampus bölümüne etki ederek, sinirler arası bağlantıyı güçlendiriyor. Bu etki için günlük beslenme programına 50 mg soya sütü eklenmesi öneriliyor.



