Hazımsızlık sorunu mu yaşıyorsunuz?

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Hindistan cevizi suyu bu probleme iyi geliyor!

Son zamanlarda kinoa gibi popüler hale gelen Hindistan cevizi suyu, sindirim problemlerinden kilo kontrolüne pek çok soruna iyi geliyor. Olgunlaşmamış Hindistan cevizinin yeşil haldeyken suyunun elde edilmesiyle hazırlanıyor. Yüzde 100 meyve içeriği sayesinde şeker içermiyor. Son yapılan araştırmalara göre bu içeceğin fosfataz, katalaz, dehidrojenaz, diastaz, peroksidaz gibi doğal biyoaktif enzimleri içerdiği için sindirim sorunlarını çözdüğünü, hazımsızlık sorununu giderdiği söyleniyor. Tek bir Hindistan cevizinin suyu vücudun günlük beslenmesi için gerekli olan C Vitamini’ni yeterli bir oranda karşılıyor. Ayrıca niasin, pantotenik asit, biotin, riboflavin, folik asit gibi B grubu vitaminleri de içeriyor.