Hemoroid nedir, belirtileri nelerdir açıkladık. Hemoroid tedavi yöntemlerini anlattık.

Hemoroid halk arasında basur olarak bilinen yetişkinlerin neredeyse dörtte birinde görülen yaygın bir hastalık. Makat bölgesinde damarların şişmesi ya da büyümesine hemoroid adı veriliyor. Anal kanaldaki damar yumakları zamanla genişleyerek makatın dışına doğru çıkarlar. Hemoroid kişinin yaşam konforunu olumsuz etkileyen ciddi bir hastalıktır. Acılı, sancılı ve ağrıya sebep olur. Kabızlık dönemlerinde ıkınma, çok fazla ayakta kalma, stres, düzensiz yaşam ve hatta gebelik gibi nedenler hemoroid oluşumuna neden olabilir. Kabızlık ve ıkınma, bağırsak hareketleri sırasında anal kanaldaki basıncı arttırdığı için en sık rastlanan hemoroid nedenlerinden biri. Hemoroid belirtileri nelerdir? Hemoroid tedavisi nasıl uygulanır? Bu soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Tabii en doğru teşhisi doktorunuzun koyacağını ve en doğru tedavinin onun tarafından uygulanacağını hatırlatalım.







Hemoroid kişinin yaşam konforunu olumsuz etkileyen ciddi bir hastalıktır.





Hemoroid Belirtileri

Hemoroid, iç (internal), dış (external) olarak ikiye ayrılıyor. İç hemoroid genellikle ağrısız geçebiliyor, dış hemoroid ise sancılı bir süreç olarak biliniyor. Dış hemoroid olanlarda anüs etrafında kaşıntı ve rahatsızlık hissi, bu bölgede oturmakla beraber artan ağrılar ve dışkıda kan görülebiliyor. İç hemoroid olanlarda ise dışkıda veya tuvalet kağıdında kan, makattan sarkan basurun ele gelmesi gibi belirtiler gözleniyor.



Anüsle ilgili her belirti hemoroidi işaret etmez. Hemoroid semptomları bazen farklı sindirim rahatsızlıklarının habercisi olabilir. Örneğin makattan kan gelmesi crohn hastalığı, ülseratif kolit, kolon kanseri gibi hastalıkların da belirtileri arasında yer alır. Bu yüzden hemoroidin tedavisinden bahsetmeden önce tanının önemli olduğunu ve bunun mutlaka bir hekim tarafından konulması gerektiğini vurgulamak isteriz. Tanı koyulurken fiziki muayenenin yanı sıra endoskopiden de faydalanmak istenebilir.







Dış hemoroid olanlarda anüs etrafında kaşıntı ve rahatsızlık hissi, bu bölgede oturmakla beraber artan ağrılar ve dışkıda kan görülebilir.





Hemoroid Tedavisi

Hemoroid tedavisinde birçok etkili tedavi seçeneği bulunuyor. Öncelikle doktor tanısı olmadan fitil, krem gibi hemoroid ilaçlarını kullanmamak gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bu ilaçlar hemoroidi tedaviyi etmekten ziyade belirtileri kontrol altında tutmak için kullanılır. Krem genellikle şişlik ve yanmanın önüne geçmek için tercih edilir. Hemoroid tedavisi için oturma banyosu sık kullanılan yöntemlerden biridir. Küveti olmayanlar için tuvalet üzerine yerleştirilebilen özel oturaklar bulunabiliyor.



Hemoroid tanısı konan hastalarda öncelikle bağırsak hareketlerini düzenlemek amaçlanır. Sürekli meydana gelen kabız ve ishal gibi durumlarda önce bunların çözüme kavuşması gerekir. Bunun için uzmanlar; lifli gıdalarla beslenmeyi, güne 2,5 litre su tüketimini, fiziksel aktivitede bulunmayı ve dışkılama isteğini bastırıp ertelememeyi öneriyorlar. Böylece kabızlık ortadan kalkıp bağırsak hareketleri normal düzeninde çalışmaya başlar ve hemoroid oluşumunun önüne geçilir.



Hemoroid tedavisi için hemen cerrahi yöntemlere başvurulmaz. Hastalık genellikle 3.ve 4. evredeyse ameliyat tercih edilir. 3. evredeki hemoroid tedavisi için lazer yöntemi önerilebilir. Ameliyat süresi kısalır ve ameliyat sonrası süreç ağrısız geçer. Yüksek dereceli hemoroidler, boğulma ve tromboz gibi komplikasyonlara neden olabileceği için cerrahi yöntem gerekebilir. Yukarıda da vurguladığımız gibi en doğru tedavi yöntemi hekiminiz tarafından belirlenecektir.





