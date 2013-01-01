Bir beyin-damar rahatsızlığı olan inme (felç), kişilerde ölüme ya da kalıcı hasarlara yol açabiliyor.

İnme geçirirken veya inme geçiren bir kişinin yanındayken, tereddütsüz en kısa sürede hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çizen Acıbadem Atakent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, “Bu noktada dakikalar bile çok önemli olduğundan, bazı şeylerin geri dönüşü olmayabilir. O nedenle en geç dört saat içinde tedaviye başlanmış olmalı” diyor.



Hem yaşamı hem yaşam kalitesini ciddi biçimde tehdit eden inme, beyin-damar rahatsızlıkları içerisinde dünyada en çok fonksiyon kaybına neden olan sağlık sorunlarının başında geliyor. En son TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) yaptığı bir çalışmaya göre, Türkiye’de beyin damar rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2013 yılında 35 bin 977 iken, 2014 yılında 37 bin 403 olarak ifade ediliyor. 2013’te bu rakamların 16 bin 219’u erkek, 19 bin 758’i kadınken; 2014 yılında 16 bin 632’si erkek, 20 bin 771’i kadından oluşuyor.



Duyularda hasar bırakıyor

Hayati riski bulunan inmenin sonuçları bununla sınırlı değil. Beyinde damar tıkanması veya kanama sonucunda beynin işlevlerinin kaybına neden olan inme, kol veya bacaklarda kuvvet veya duyu kayıplarına, görme, konuşma bozukluğu ve denge kaybı gibi sonuçlara da yol açabiliyor. Prof Dr. Murat Aksu, inmeye sebep olan şeyleri ise şöyle açıklıyor: “Yüksek tansiyon, şeker ve kolestrol yüksekliğinin yanı sıra sigara, aşırı alkol tüketimi, kalp kapak ve ritim bozuklukları ile genetik faktörleri en önemli risk faktörleri olarak sayabiliriz.



Kısa süreli ataklara dikkat!

İnmelerin öncesinde yaşanan geçici ‘iskemik atak’lar, olası inmenin ilk habercisi. Prof. Dr. Murat Aksu, bu geçici iskemik atakların genellikle bir saatten daha kısa sürdüğünü söyleyerek, bu ataklar sırasında görme kayıpları, konuşma veya bellek bozuklukları, kuvvet veya his kusurları görülebileceğini söylüyor. Bir süre sonra belirtilerin düzeleceğini anlatan Prof. Dr. Murat Aksu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ancak bu kısa süreli ataklar, kalıcı inmenin bir ön belirtisi olabilir. Bu nedenle bu küçük ve kısa süreli geçici ataklar önemsenmeli ve tedbir alınmalı.”



İnmeye ‘dur’ deyin!

- Sigara ve alkolden uzak durun.

- Tansiyonunuzu ve şekerinizi kontrol altında tutun.

- Düzenli egzersiz yapın ve hareketli bir yaşam tarzına sahip olun.

- Ailede inme öyküsü var ise tıbbi kontrollerinizi yaptırın.

- Geçici ataklarınız varsa, mutlaka nörolojik muayene yaptırın.



