İstanbul'un yürüyüş parkurları!

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İstanbul'da hem hafta içi hem de hafta sonu hem yürümek hem de doğanın keyfini çıkartmak isteyenlerin rotasını çizdik!

Baharın gelmesiyle birlikte evler dar gelmeye başlar. Yaza fit girmek isteyenler için şehrin en iyi yürüyüş parkurlarını bu spora gönül verenleri seçti.

Yazı: Ebru Yarbasan / İstanbul Life

Adalar

Açık havada yürüyüş yaparak kendinizi iyi hissedebileceğiniz yerlerin başında Adalar gelir. Ada havası insanı streslerinden kurtarıp hafifletir. Özellikle Büyükada ve Kınalıada bunun için ideal. Büyükada, ormanlık alanlarıyla, manzarasıyla doğayla baş başa bir ortam sunuyor.

Balat - Fener

Atatürk ve Haliç köprüleri arasında kalan Balat - Fener yolu, tarihi atmosferiyle kaç kilometre yürüdüğünüzü unutturacak güzellikte. Üstelik yol üstünde soluklanabileceğiniz banklar da mevcut. Bölgeye yakın oturuyor ve ‘nerede spor yapabilirim’ diye düşünüyorsanız sahilin ideal olduğunu hatırlatalım. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

