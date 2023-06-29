Karides yemenin sağlığa faydaları neler? Karidesin bilmediğiniz 5 faydası

Sarımsaklı karidesten haşlamalarına kadar favorilerde yer alan karides, lezzetli tadı, hızlı pişirme süresi ve sağlığa yararları nedeniyle son derece popüler bir kabuklu deniz ürünüdür. Hafif tuzlu aroması, sulu yapısı karidesi tek başına lezzetli kılar ama aynı zamanda cesur baharatlar ve soslarla da mükemmel bir uyum sağlar. Akşam yemekleri, hafta sonu eğlenceleri ve romantik yemekler için ideal bir seçimdir. Karidesin sağlık için bilmediğiniz 5 faydasına yakından bakalım...

Karidesin En Önemli Sağlık Faydaları



1. Karides harika bir yağsız protein kaynağıdır

Birçok kişinin bu deniz ürününü seçmesinin ilk nedenlerinden biri, doymuş yağ içeriği sayesinde mükemmel bir yağsız protein kaynağı olmasıdır. Klinik diyetisyen Tina Covone, MS, RD, CDN, "Tipik olarak, yaklaşık 1 kilo karides 20 gram protein içerir" diyor. Protein sadece sağlıklı kasların yapı taşı değildir, aynı zamanda vücudumuzdaki hemen hemen her dokuyu oluşturmaya yardımcı olur. Protein ayrıca sürekli enerji sağlar, oksijenin vücutta taşınmasına yardımcı olur ve kan şekeri düzenlemesine yardımcı olarak sindirimi yavaşlatır.

2. Karides kalp-sağlıklı beslenmeyi destekler

Karides, doymamış yağ, omega-3 yağ asidi ve antioksidan astaksantin dahil olmak üzere kalp sağlığını savunan faydalı besinler içerir. Covone, bu pembe kabuklularda bulunan omega-3 yağ asitleri de dahil olmak üzere doymamış yağların "HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein veya iyi kolesterol) seviyelerini yükseltirken LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein veya kötü kolesterol ) seviyelerini düşürdüğünü" söylüyor. Kandaki bu kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı gelişiminde (veya önlenmesinde) büyük bir rol oynar.

Bu arada karides, pişirildiğinde karidese kırmızımsı-pembe rengini veren karotenoid bir pigment olan astaksantin içeren birkaç gıdadan biridir. Bu antioksidan, hücrelerinizin nörodejeneratif hastalıklar, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıkları önler ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmak için çalışır.

3. Karides, tiroid sağlığı için iyot ve selenyum içerir

Bu lezzetli üründe ayrıca tiroid sağlığı için en önemli iki minerali bulacaksınız: iyot ve selenyum. Tiroid hormon sentezi için iyot gereklidir, selenyum ise tiroid bezlerinde büyük miktarlarda bulunur ve bu organları korumak için çalışır. Selenyum, yiyeceklerde doğal olarak bulunması özellikle zor olabilir, bu da karidesi bu kadar değerli kılar.

4. Karides, bağışıklık desteği için E vitamini ve çinko içerir

Ayrıca karideste, serbest radikal molekülleri hedef alırken vücuttaki iltihabı azaltmak için çalışan antioksidanlar olan kayda değer miktarda E vitamini ve çinko vardır.

5. Karides, temel vitamin ve minerallerle doludur

Bahsedilen tüm vitamin ve minerallere ek olarak, karides kolin, fosfor, bakır gibi sağlıklı mikro besinler ve niasin, B6 ve B12 gibi B vitaminleri ile yüklüdür. Bunlar beyin, kemik, kırmızı kan hücresi ve sinir sağlığını desteklemek için birlikte çalışır ve ayrıca vücuttaki enerji metabolizmasına, büyümesine ve onarımına yardımcı olur.