Kahve, karaciğere de iyi geliyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kahve, 40 yıl hatırının yanı sıra, birçok hastalığa da iyi geliyor. Karaciğer de onlardan biri!

Kahvenin karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olabileceği belirlendi.



Amerikalı bilim adamlarının araştırması, kahve tüketiminin anormal karaciğer enzimlerinin seviyesini düşürebileceğini ortaya koydu.



Bilim adamları kafeinden bağımsız şekilde kahvenin içerdiği kimyasal bileşenlerin karaciğeri koruyor olabileceğini vurguladı.



20 yaş ve üzerindeki 27 bin 793 kişinin katıldığı araştırmada, gönüllülerin gün içinde ne kadar kahve içtikleri ve karaciğer enzimleri incelendi.



Günde 3 ya da daha fazla fincan kahve içenlerin karaciğerinin hiç kahve içmeyenlerinkinden daha iyi durumda olduğu belirlendi. Ayrıca sadece kafeinsiz kahve tüketenlerin karaciğer enzimlerinin daha düşük olduğu da saptandı.



Araştırmanın sonuçları "Hepatology" dergisinde yayımlandı.



Daha önceki araştırmalar kahvenin kalp ve damarlara, diyabete ve siroza iyi geldiğini göstermişti.