Uyku sırasında salgılanan melatonin hormonunun etkilerinden faydalanmak ve kaliteli bir uyku uyumak için bunlara dikkat...
Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek kadar
kaliteli büyük önem taşıyor. Özellikle uyku sırasında salgılanan melatonin
hormonu, vücudumuz için oldukça faydalı. İyi bir uykunun başlıca ölçüsü ise
sabah dinç uyanmak ve gün içinde zinde hissetmek. Liv Hospital Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece kaliteli bir uyku için gece yatmadan
önce dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
- Solunumun ve kalp üstünde
basınç oluşmasını azaltmak için yemeğinizi yatmadan en az 3 saat önce yiyin.
- Akşam yemeklerinde yenilen
yağlı, kızartmalı ve baharatlı yiyecekler reflüye de yol açabildiklerinden
uykuya dalmayı güçleştirip uyku kalitesini bozacaktır. Yağlı, kızartmalı ve
baharatlı yemeklerden kaçının.
- Yatmadan en az 4 saat önce
alkol alımını kesin. Aşırı alkol solunumu baskılar ve uykuda solunum
durmalarının sıklığını ve ağırlığını artırır. Alkol ve uyku ilaçları, kas
gevşetici, anksiyete önleyici, ağrı kesici gibi ilaçlar, üst solunum yolu
kaslarında gevşemeye yol açıp hava yolu tıkanmasına neden olabilirler.
- Sigaranın neden olduğu
tahrişin, horlama ve apne ağırlığını arttırdığı düşünülür. Sigaranın
bırakılması uykuda solunumun düzelmesinde çok yardımcıdır. Uyarıcı madde içeren
kahve, kola, çikolata gibi gıdalardan özellikle saat 17:00’den sonra uzak
durun.
- Sadece uykulu
hissettiğinizde yatağa gidin.
- Sırt üstü yatma boyun ve
boğazdaki yumuşak dokuların arkaya doğru kaymasına ve bunun sonucu olarak hava
yolunun daralmasına ya da tam tıkanmasına yol açar. Sırta yerleştirilecek
yastıkçıklar ya da pijamanın arkasına dikilecek bir cebe yerleştirilen tenis
topu hastanın sırt üstü yatmasını engelleyebilir.
- Sıcağa hassas kişilerin
genel kanının aksine yatak odalarında dikkatli kullanılan klimalar uyku
kalitesini artırır ve hastalıklara yol açmaz. Ancak filtrelerin sık
temizlenmesi veya değiştirilmesi ve nem oranının çok düşürülmemesine dikkat
edilmelidir.
- Kitap okumak, gevşeme
sağlayacağı için uykunun gelmesine yardımcı olur.
- Özellikle yaşlılar eklem
problemleri olanlar, artrozu bulunanlar kalp ve akciğer hastalığı olanların
vücuda destek sağlayan rahat yatak ve yastıklarla yatmaları uyku kalitesini
artırır. Kemik, kas ve eklem hastalığı olanların ortopedik yatak ve yastık
kullanması gerekir.
- Pamuklu kumaş hava akımına
izin verdiği için çarşaf, nevresim kılıfı ve yastık kılıflarınız pamuklu olsun.
- Yatmadan 1 saat kadar önce
duş alabilirsiniz.
- Yatmadan önce bir bardak
süt içmek fayda sağlayacaktır.