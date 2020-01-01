Kış mevsimi vücudumuz için oldukça zorlayıcı bir dönem. Düşen hava sıcaklıkları ve gün ışığının azalması hem vücudumuzu hem de psikolojimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden kış mevsiminde sağlığımıza daha fazla özen göstermemiz şart.

Daha Erken Kalkın, Daha Fazla Dışarı Çıkın

Kış yorgunluğu, vücudumuzun kış mevsimine verdiği doğal tepkilerden biri. Tıpkı diğer canlılar gibi insan vücudu da kış mevsiminde uyku moduna geçmek istiyor.



Ancak bu uyku modunun modern insan için pek de sağlıklı olduğu söylenemez. Bu yüzden bu sürekli yorgunluk haliyle savaşmalısınız.



Bu savaşa erken kalkarak başlayabilirsiniz. Bu sayede gün ışığından daha fazla yararlanmanız mümkün. Gün içinde hava soğuk olsa dahi dışarı çıkmanız ve hareket etmeniz de enerjinizi artıracaktır. Eğer kış yorgunluğu kendinizi daha depresif hissetmenize neden oluyorsa, meditasyon yapmayı da deneyebilirsiniz.





Ellerinizi Daha Sık Yıkayın

Ellerinizi daha fazla yıkayarak birçok hastalıktan kendinizi korumanız mümkün. Salgın hastalıkların daha fazla yaşandığı kış mevsiminde de ellerinizi daha fazla yıkayarak bu hastalıklardan kendinizi korumanız mümkün. Birçok virüsün elleriniz yoluyla vücudunuza girdiğini unutmayın.





Daha Fazla Meyve Sebze Tüketin

Kış mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmek için aldığınız vitamin miktarına özen göstermelisiniz. Kış mevsiminde portakal, mandalina ve kivi gibi vitamin bakımından zengin meyveleri tüketerek doğal yollardan daha fazla vitamin alabilirsiniz.





Omega-3 Asitlerine Dikkat Edin

Omega-3 balık, bitki tohumları ve fındık gibi gıdalarda bulunan sağlıklı bir yağ. Doğal bir ağrı kesici olan bu yağ sayesinde kışın sorun haline gelebilen eklem ağrılarının önüne geçebilirsiniz. Yapılan araştırmalar omega-3 asitlerinin depresyona da iyi geldiğini gösteriyor.





Yüksek Lifli Gıdalar Tüketin

Yüksek lifli gıdalar sayesinde bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeniz mümkün. Bu tip gıdalar sayesinde kolesterol seviyenizi kontrol altına alıp diyabet hastalığıyla mücadele etmek için kilo verebilirsiniz.





Evinizdeki Havanın Kalitesini Artırın

Evinizdeki havanın kalitesi, dışarıdaki havaya göre daha düşüktür. Havanın daha sıcak olduğu mevsimlerde evinizi havalandırarak evinizdeki havanın kalitesini yükseltmeniz mümkün. Kış mevsiminde dışarıdaki hava soğuk olsa da zaman zaman evinizi havalandırmalısınız. Diğer bir yandan elektrik süpürgesi ve havalandırma sistemi gibi hava filtresi olan cihazlarınızın filtrelerini temizlemeyi ihmal etmeyin.





Egzersiz ve Meditasyon Yapın

Sağlıklı bir hayat için egzersiz yapmanın önemini anlatmamıza gerek yok. Ancak kış mevsiminde egzersiz düzeninize daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini söylemeliyiz.





Kışın vücut dayanıklılığınızı ve esnekliğinizi artıracak egzersizlere odaklanmanız iyi bir fikir. Uzun yürüyüşler ve kardiyo egzersizleri kışı daha rahat geçirmenizi sağlayabilir.



Kışın düzenli egzersiz yapmak vücut sağlığınız kadar ruh sağlığınızı da olumlu yönde etkileyecektir. Kışın psikolojik durumunuzu iyi tutmanın yöntemlerinden biri de meditasyon. Düzenli bir meditasyon programı sayesinde kış depresyonuyla da savaşabilirsiniz.





