Vücudumuz için gerekli olan kolesterolün, ihtiyaçtan fazla olması her şeyde olduğu gibi vücudumuza zarar veriyor. Peki kolestrol belirtileri neler ve dengelemek için neler yapmalıyız?

Bedenimiz kendisi için gerekli olan kolesterolün yüzde 75' ini kendisi üretebiliyor, kalan kısmını ise tükettiğiniz hayvansal gıdalar yoluyla tamamlıyoruz. O halde fazla hayvansal gıda tüketmek ya da başkaca sebeplerle bedeninizin ihtiyaç duyduğundan daha fazla kolesterol üretmesini sağlamak bize zarar veriyor. Yüksek kolesterol ile vücudumuz kimi zaman çeşitli sinyaller verebilirken kimi zaman da kolesterolün yükseldiğini kan testi yaptırmadan anlayamıyoruz.



Kolesterol testi nedir, nasıl yapılır?

Kolesterol seviyesi kan içinde görülerek saptanabiliyor. Bu sebeple de kan testi yoluyla anlaşılıyor. Olması gereken kolesterol seviyesi 200 miligram desilitre. Bu değerin üzerindeki değer yüksek olarak kabul ediliyor. Kolesterolü dengeleyen diyetler ile denge sağlanamazsa uzman hekim tarafından önerilen ilaçlar kullanılarak yüksek kolesterol kontrol altına alınabiliyor.



Kolesterol nasıl düşürülür?

Kandaki kolesterol seviyesini düşürmek için elbette öncelikle beslenmeye çok dikkat etmelisiniz. Son yıllarda birbirleriyle yarıştırılan diyet listelerini uygulamak sağlığınızı olumsuz yönde etkilerken, en doğrusu uzman hekim ve diyetisyen kontrolünde bedeniniz için en uygun diyeti uygulamak. Doğru ve dengeli bir beslenme alışkanlığının yaşam kalitesini yükselttiği artık bilinen bir gerçek. Kolesterolü yükseltecek türdeki besinleri diyetinizden uzaklaştırarak, spor yaparak ve stres gibi dış etkenleri hayatınızdan uzak tutarak bu hastalığı bedeninizden uzak tutabilirsiniz.

Kanda bulunan kolesterol iki çeşittir. HDL (Yüksek yoğunluklu lipoproteinler veya High Density Lipoprotein) VE LDL (Düşük yoğunluklu lipoprotein veya Low Density Lipoprotein) olarak adlandırılıyorlar. Bu iki türün de kandaki düzeyleri sağlınızı yakından ilgilendiriyor. Kolesterol HDL iyi huylu kolesterol olarak biliniyor. Fazladan alınan yağın vücudunuzdan atılmasını sağlayan HDL ayrıca bu yağların damarlarınızda plak halinde oluşumlara sebep olmasına da engel oluyor. HDL seviyesinin kanda yüksek olması kalp sağlığınız için iyi bir haberci olabilir. Kalp krizi riskini azaltan HDL, damar tıkanıklarına neden olan kötü kolesterolü de damarlarınızdan uzak tutuyor. HDL seviyesi yüksek olan kişilerin kalp sağlığı açısından diğer insanlara oranla daha sağlıklı olma olasılıkları yüksek denilebilir. Kandaki ideal HDL değeri 45 olup, bu seviyenin altına inmesi durumunda tedbir almakta fayda var. Öncelikle doğru beslenerek, hareketli bir yaşamı tercih ederek hatta düzenli spor yaparak HDL seviyesini ideal düzeyde tutmak mümkün. Kolesterol LDL olarak bilinen kötü kolesterolün yükselmesi sağlığınızı yakından ilgilendiriyor. Yapılan araştırmalarda kalp krizi riskini %20 seviyelerinde artırdığı saptanan LDL seviyesinin yükselmesi damar sertleşmelerinde, daralmalarında hatta tıkanmalarında büyük rol oynuyor. Bu tür sağlık sorunları ise çok daha büyük problemlerin oluşumuna neden oluyor. Felç ve kalp krizi ihtimallerini artıran kandaki LDL miktarını azaltmak bu tür ağır hastalıkların hatta ölümlerin önüne geçmenizi sağlıyor. Bu denli büyük önem taşıyan kolesterol değerleri konusunda hassasiyet göstermeli, kontrolleri aksatmamalısınız.



Kolesterol artıran yiyecekler nelerdir?

Tam yağlı süt ve süt ürünleri, tereyağı, yağlı etler ve kümes hayvanlarının derilerinin tüketilmesi kolesterolün yükselmesine neden oluyor. Ayrıca doymuş yağlar ve trans yağlar ihtiva eden gıda maddeleri de bu anlamda sağlığı tehdit ediyor. Hindistan cevizi yağı, kakao yağı ve palm yağı içeren hazır gıdalar, çikolatalar ve bisküvi tarzı yiyecekleri beslenme sisteminin dışına çıkarmalısınız. Mümkün olduğunca doğal ve lifli gıdalar ile beslenmelisiniz.



Kolesterole iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Lifli gıdalar tüketmek kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Özellikle tam buğday ve kepekli ekmekler, sebzeler ve meyveler düzenli ve dengeli biçimde tüketildiğinde bu sorunla karşılaşmanızın önüne geçiyor. Pirinç pilavı yerine daha sık bulgur pilavı tüketmek de iyi bir alternatif olabiliyor. Ayrıca kuru bakliyatlar da değerlerinizin ideal seviyede kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca taze ceviz, fındık gibi yemişler, haftada birkaç kez balık tüketimi, yemeklerinizde margarin ve tereyağı yerine zeytinyağı kullanımı da sıkıntı yaşamanızın önüne geçiyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme, günlük spor aktivitelerini arttırmak, stresi yaşamınızdan uzak tutmak kalp sağlığınız için büyük önem taşıyor. Kolesterol seviyenizi sürekli kontrol altında tutmak, gerekli tetkikleri düzenli olarak yaptırmak uzun ve sağlıklı bir ömrün altın anahtarlarından biri olarak değerlendirilebilir.