İnorganik ve organik olmak üzere besinler ikiye ayrılır. Karbonhidratların içerisinde C, H20 bulunur. Karbon, hidrojen ve oksijen içerir. Enerjiyi harekete geçirmede öncelik olarak karbonhidratlar yakılıyor. Yapı taşı glikozdur ve bizler için hayati öneme sahiptir.

Kas dokusunun ilk ve temel enerji kaynağı kaslarda depolanan glikojendir. Vücudun depolayabileceği glikojen miktarı çok yüksek olmadığından dolayı hücrelerimizin ana enerji kaynağı karbonhidrat tüketilir. Yani vücudumuz ilk olarak harcadığı enerjini büyük bir kaynağını karbonhidrattan karşılamaktadır. Bu sayede vücut enerji sarfetmek için proteini ilk olarak kullanmaz böylece kaslarımız erimez. Kas kaybını azaltır. Vücudun sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını devam ettirebilmek için ihtiyacı olan kimya bileşikleridir.



Karbonhidrat ne işe yarar?

Enerji oluşturduğunu yukarıda da belirtmiştik. Karbonhidratlar enerjiyi oluşturur. Yani 1 gram karbonhidrat tam 4kcal enerji içeriyor. Suyun ve elektrolitlerin vücutta yeteri kadar bulunmasını sağlar. Lifler bir karbonhidrat türüdür. Lif bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar. Lifli yiyecekler kabızlığa iyi gelir. Lifli ürünler tüketirseniz bu sayede bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamış olursunuz. En basit örnek vermek gerekirse sabahları kahvaltıda beyaz ekmek yerine tam buğday unundan yapılmış dilimli ekmek ve ya çavdar ekmeği tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca karbonhidrat kanın asit baz dengesini korumaya yardımcı olur. Eğer az karbonhidrat alırsanız bu denge bozulabilir. Yeterli miktarda alınan karbonhidrat vücutta depolanır ve proteinlerin enerji amacıyla kullanılmasını önler. Proteinler vücudumuzda bulunduğu sürece kaslar erimez, böylece kas kaybını azaltır.



Karbonhidrat nerede bulunur?

Sindirim sistemi tarafından glikoza dönüşen karbonhidrat organların çalışmasına ve yeni hücre ve doku oluşumuna yardımcı olur. Fazla olan şeker ise daha sonra kullanılmak üzere vücudumuzda karaciğer de depolanır. 36 gramlık bir çikolatada 35.5 gram bulunmaktadır. Tatlandırıcılar, şekerler ve şuruplarda %100 bulunur. Enginar iyi bir antioksidan kaynağı aynı zamanda iyi bir karbonhidrattır. Karbonhidrat yeterli miktarda alındığı zaman kilo aldırmaz tam tersi vücudun daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Sağlıklı karbonhidratlar ise; fasülye, mercimek, badem, fındık, ceviz ve fıstıkta bulunmaktadır. Hazmı uzun sürer ve uzun süre tokluk hissi verir. Günlük olarak tüketim ihtiyacımız kişilerin yaşı, kilosu, sağlık durumuna göre değişiklik göstermektedir. Kişinin kendi vücut yapısına göre hesaplanarak uzman kişi tarafından belirlenmesidir.



Karbonhidrat hangi besinlerde bulunur madde madde açıkladık.

Öncelik olarak sırayla bulunduğu besinlere göre söylemek gerekirse;

Sebzeler

• Kabak

• Patates

• Bezelye

• Mısır

• Havuç



Meyveler

• Çilek

• Üzüm

• Portakal

• Ananas

• Elma

• Kavun

• Şeftali

• Armut

• Leblebi

• Yaban Mersini ve kuru meyveler



Baklagiller

• Fasülye

• Mercimek

• Barbunya



Tahıllar

• Yulaf ezmesi

• Kahvaltılık geyrekler

• Çavdar

• Bulgur

• Arpa

• Pirinç

• Tam buğday unu

• Patlamış mısır



Süt Ürünleri

• Yoğurt

• Süt