Koltuk altındaki bezelere dikkat!

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Koltuk altındaki beze, kanser habercisi olabiliyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sernaz Uzunoğlu, koltuk altında çıkan bezenin, meme kanserinin belirtisi olabileceğini söyledi.



Uzunoğlu, TÜ Tıp Fakültesi Başhekimliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti. Meme kanserine karşı en iyi koruyucu tedbirin erken teşhis olduğunu belirten Uzunoğlu, şöyle konuştu:



"Meme kanserini 9 milimetrenin altında yakalarsak tedavi etme şansımız yüzde 98 oranındadır. Yirmi yaş grubu, her ayın belirli döneminde kendi kendini muayene etmelidir. Şişkinlik, yumru benzeri bir değişiklik saptanırsa derhal bir hekime başvurulmalıdır. Meme kanserinde kişinin sadece memesinde fiziksel değişiklik olmayabilir. Koltuk altınızda çıkan beze meme kanseri olabilir. Kişi kendini kontrol ettiği sırada koltuk altında eline bir sertlik gelebilir. Bazen memede ele gelen bir kitle olmadığında, sadece koltuk altındaki bezeden bile meme kanseri teşhisi koyabiliyoruz."



Uzunoğlu, kadınların, göğüsün cilt renginde bozulma, portakal kabuğu gibi bir görünüm, kızarıklık, çekilme, içeri göçme ya da dışarı çıkma gibi bir belirtiyi fark ettiğinde derhal doktora başvurması gerektiğini aktardı.



Meme kanseri ve diğer kanserlerde sadece genetik etkinin olmadığını, çevresel ve yaşamsal sebeplerin de kanser riskini artırdığını vurgulayan Uzunoğlu, Angelina Jolie'nin yaptırdığı operasyonu anımsattı.



Uzunoğlu, Türkiye'de ve dünyada meme kanserine ilişkin çok sayıda sosyal medya çalışması yapıldığını kaydetti.

