Kuru öksürük son yıllarda hemen herkesin yakındığı bir durum. Şehirlerde bitmeyen trafik ve kirli hava ne yazık ki kuru öksürüğün yaygınlaşmasında en büyük etken. Peki kuru öksürük nasıl geçer? İşte çözüm yolları…

Kuru öksürük nedir?

Kuru öksürükte balgam bulunmaz ve boğazda gıcık bir his olur. Kuru öksürük; basitçe nezle ve gripte görülebilir, farenjit, astım ve geniz akıntısı ya da reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz (verem), akciğerde sıvı toplanması gibi durumlarda da karşımıza çıkabilir. Fakat, ateş, mide bulantısı, halsizlik ile birlikte görülüyorsa ciddi hastalık belirtileri olabilir. Uzun süre geçmeyen kuru öksürük, boğazda tahriş ve akciğerlerde ağrılara neden olabilir. Şiddetli yaşanan kuru öksürükler, kişilerde krize neden olmasıyla birlikte zaman zaman baş ağrısı, baş dönmesi hatta bayılmaya sebebiyet vermektedir. Şiddetli kuru öksürükler, kasları yorması nedeniyle idrar kaçırma ve göğüs kafesinde ağrılı fıtıklara yol açabilir.



Kuru öksürüğün sebepleri nelerdir?

Bir türlü geçmek bilmeyen inatçı kuru öksürükler günlük yaşantınızda rahatsızlık verici olabilir. Kuru öksürüğün nedenleri astım, alerji ve reflüdür. Astım; bronşların iltihaplanmasıdır. Genellikle nefes darlığı, göğüste hırıltı ve kuru öksürük ile ortaya çıkar. Alerji; kuru öksürüğün oluşmasında en çok görülen nedendir. Reflü; mide asidinin yemek borusuna gelmesine neden olan reflü hastalığı genellikle yemeklerden sonra veya sabah saatlerinde kuru öksürük oluşumuna yol açabilir. Bunlara ek olarak, sinüzitten kaynaklı geniz akıntıları da kuru öksürüğe neden olabilir.



Kuru öksürüğe karşı neler yapılmalı?

• Tedaviye başlamadan önce kuru öksürüğün ne ya da nelerden kaynaklandığı tespit edilmeli.

• Kuru ortamlardan uzak durulmalı.

• Günlük yeterli miktarda su tüketilmeli.

• Günde 3 defa sade suyla 1 dakika boyunca gargara yapılmalı.

• Ilık tuzlu suyla gargara yapmak da öksürüğe iyi gelebilir.

• Sigara içilmemeli ve içilen mekanlardan uzak durulmalı.

• Kuru öksürüğe neden olacak kokulardan (parfüm, araba ve oda kokusu gibi) uzak durulmalı.



Kuru öksürük nasıl geçer evde tedavi yöntemleri nelerdir?

Kuru öksürükten kurtulmak için evde doğal tedavi yöntemleri uygulayabilirsiniz.



• Alerji sebebiyle kuru öksürüğe maruz kalınıyorsa nevresimler her hafta 60 derecede yıkanmalı. Anti alerjik yastıklar, yastık kılıfları, çarşaflar, yorganlar, nevresimler ve yataklar kullanılmalı.



• Uyumadan önce ılık tarçınlı süt içilmeli. Bunun için bir tencerede yarım çay kaşığı tarçın ve 1 yemek kaşığı şekeri karıştırın. Daha sonra 1/8 çay kaşığı karbonat ve 200 gram kadar süt ekleyip karıştırın. İyice ısınan karışımı ılımaya bırakın. 1 yemek kaşığı bal ekleyerek ılık içiniz.



• Taze ananas suyu içebilirsiniz.



• Elma, sağlık ve güzellik için faydalı bir meyvedir. 1 litre suyun içine dilimlenmiş 1 adet elma ve elma kabuğu atıp kaynatınız. Daha sonra çay gibi içiniz.



• Kuru öksürük ile savaşmak için bir adet soğanı kıyın, iki çorba kaşığı bal ekleyin. Tüm özünün çıkması için soğanı yarım saat bekleyin. Şurup kıvamına gelen karışımı günde birkaç kez birer kaşık içebilirsiniz.



• Badem sayesinde de kuru öksürükten kurtulabilirsiniz. 6 adet bademi 1 gece suda bekletin ve kabuklarını soyun. Ardından ezerek macun haline getirin. 20 gram tereyağı ve 20 gram şekeri içine ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı en az 3 gün boyunca günde 2 kez 1’er çay kaşığı yiyiniz.







Bebeklerde kuru öksürük nasıl geçer?

Bebeğinizde öksürük kesilmiyorsa ve ilaç kullanmak da istemiyorsanız evde kolayca hazırlayabileceğiniz kuru öksürüğe doğal çözümler tercih edebilirsiniz. Hekimler, 6 aylıktan önceki bebeklere kuru öksürük ve diğer öksürükler için bitkisel yöntemleri önermedikleri için bu tarifleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza sorunuz.



Bebeklerde kuru öksürüğü geçirecek doğal tarifler

1 bardak suyun içine yarım tatlı kaşığı meyan kökü tozunu koyup 2-3 dakika kaynatınız. Belirli aralıklarla birer çay kaşığı bebeğinize içiriniz. Diğer bir tarif ise, 1 bardak sıcak suya 1 çay kaşığı toz zencefil atıp iyice karıştırın. Ardından 10 dakika oda sıcaklığında bekletip içine yarım tatlı kaşığı bal katıp bebeğinizin biberonuna koyunuz. Fakat, hekimlerin 1 yaşından küçük çocuklara bal yedirilmesini tavsiye etmediklerini hatırlatmak isteriz. Son olarak da 1 bardak süte yarım tatlı kaşığı zerdeçal katıp, 2-3 dakika kaynatın. İçine yarım tatlı kaşığı esmer şeker ekleyin. Normal sıcaklığa ulaşan sütü ara ara bebeğinize içiriniz.



Kuru öksürük hangi hastalığın belirtisidir?

Üç haftadan uzun süren kuru öksürükler kronik olarak adlandırılır. Fakat, bazı hekimler de kuru öksürük 8 haftadan fazla sürdüğü takdirde kronik kuru öksürük olduğunu öne sürmektedirler. Kuru öksürüğe tutulan bir kişide tüberküloz (verem), amfizem, pnömoni (zatüre) veya akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Bu tanılardan birini koyabilmek için aşırı terleme, ateş, nefes alıp verirken ağrı, sürekli yorgunluk, nefes darlığı ve ani kilo kaybı gibi diğer belirtilerin de olması gerekmektedir.