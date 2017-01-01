Kusma, sindirilemeyen gıdaların ve sıvıların mide sıvıları ile birlikte ağız yolu ile istem dışı olarak vücuttan atılması olarak ifade edilebilir.

Eğer kusma sürekli bir hal almışsa bu bir virüs ya da bir rahatsızlığın sonucunda ortaya çıktığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. İshal kusma ile birlikte görülen hastalıklardan ilkidir. Sindirim sisteminde bulunan bakteriler, parazitler, bulantı, kusma ve ishale yol açabilmektedir. Kusmanın diğer nedenleri arasında aşırı alkol alımı, soğuk algınlığı, gebelik, aşırı miktarda kafein içeren içeceklerin tüketimi, fazla miktarda yemek yemek, migren ve araç tutması sayılabilir. Kusma ve mide bulantısına maruz kalmamak için evde yapılabilecek pek çok doğal reçete mevcut.



Limon ve portakal

Sıcak su içerisine birkaç damla limon sıkarak tüketin. Eğer araç tutulmasına bağlı olarak bir mide bulantısı yaşıyorsanız limonu koklayarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırabilirsiniz. Bir dilim portakalın üzerine bir miktar tuz döküp yerseniz mide bulantınız kısa süre içerisinde geçecektir.



Zencefil ve fesleğen çayı

Küçük bir kap içerisine bir miktar ezilmiş zencefil ve birkaç adet fesleğen yaprağı ekleyin. Bu karışıma 3 bardak su kattıktan sonra düşük ateşte kaynatın. Ateşten indirdikten sonra 10 dakika kadar bekletin ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyin. Elde ettiğiniz karışımdan bir bardak içtikten sonra mide bulantınızın kesildiğine şahit olacaksınız.



Kimyon ve Türk kahvesi

Bir çorba kaşığı balı bir tutam Türk kahvesi ve kimyon ile karıştırarak yavaş yavaş tüketin. Mide bulantınızı kesmek için bir bardak sıcak süt içerisine bir tutam Türk kahvesi ve kimyon ekleyerek karıştırın ve için.



Nane suyu

Mide bulantısı ve kusma söz konusu olduğunda en iyi çözümlerden biri hiç kuşkusuz ki muhteşem ve keskin aroması ile nanedir. Nane yapraklarını kaynatıp süzdükten sonra bu suyu içebilirsiniz. İçine bir miktar zencefil karıştırırsanız çok daha etkili bir sonuç elde etmeniz mümkün hale gelecektir.



Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir?

Çocuklarda kusma rahatsızlığı birçok sebepten kaynaklanabilir. Reflü ya da gıda alerjisi bu nedenler arasında yer almaktadır.

• Eğer çocuğunuz kustuysa ona kustuktan hemen sonra bir şeyler yedirmeniz uygun olmayacaktır. Kustuktan bir saat sonraya kadar çocuğunuzun midesi boş kalmalı.

• Bir çay bardağı veya yarım çay bardağı su vermek uygun olacaktır.

• Eğer su verdikten sonra tekrar kusma yaşanmazsa yarım çay bardağı kadar tekrar su vermelisiniz.

• Bundan hemen sonra azar azar kraker, bisküvi, kek, çorba ya da komposto verilebilir.

• İlk etapta verilen suyun ardından eğer çocuğunuz tekrar kusarsa başka bir şey vermemelisiniz. Eğer çocuğunuz tekrar kusarsa bir uzmana götürmenizde fayda var. Çünkü bu, çocuğunuzun ilaç tedavisine ihtiyaç duyduğu anlamına gelmektedir.



Hamilelikte kusmaya ne iyi gelir?

Hamile olmanın ilk belirtileri arasında yer alan kusma, özellikle ilk üç ayda kadınların kâbusu haline gelebiliyor. Bazı kadınlarda bu durum doğum anına kadar devam edebiliyor. Hamile bir kadında günde üç seferden daha fazla kusma yaşanıyorsa mutlaka bir uzmana görünmesi gerekmektedir.



Lavanta, limon ve kekik gibi kokular

Hamilelik döneminde bazı kokular kusmayı tetikleri. Bazı kokular ise kusmayı sonlandırır. Lavanta, narenciye ve kekik kokusu hamilelik döneminde kusmayı engelleyen kokular arasında yer almaktadır.



Rezene tohumları

Blender içerisinde bir miktar rezene tohumu koyarak çekin. Bir bardak kaynar su içerisine çektiğiniz tohumları koyun ve yavaş yavaş için. İsteğe bağlı olarak rezene çayı da içebilirsiniz.



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