Magnezyum, vücudun tüm organlarının düzgün işleyişini sağlayan önemli bir mineral olması ile bilinmektedir. Bu denli büyük bir öneme sahip bir mineralin vücudumuzdaki eksikliği ise hayati bir tehlikeye sebebiyet verebilir.

Vücuttaki magnezyum eksikliği belirtileri halsizlik, baş ağrısı, kaslarda krampların meydana gelmesi ve sinirli olma hali gibi rahatsızlıklarla kendisini gösterebilir. Eğer vücuttaki magnezyum eksikliği tedavi edilmezse, nefes almada güçlük çekme, göğüs ağrısı ve vücudun pek çok organında hasar görülme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.



Günlük magnezyum ihtiyacı nedir?

Vücudun temel döngüsünü devam ettiren magnezyum, erkeklerde günlük olarak 400-420 miligram kadar alınmalıyken kadınlarla bu miktar 350-360 miligram oranında seyreder. Magnezyum açısından en kuvvetli gıdalar, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuruyemişler, soya ürünleri, tahıllar, kuru kayısı, muz ve avokado olarak sayılabilir.



Magnezyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar

• Kalp hastalıkları

• Migren

• Karaciğerde meydana gelen hastalıklar

• Osteoporoz

• Hipoglisemi

• Depresyon

• Astım

• Hipertansiyon

• Böbrek hastalıkları

• Diyabet



Magnezyum eksikliği neden olur?

• Eğer gün içerisinde almanız gereken magnezyum miktarını almıyorsanız vücudunuzda magnezyum eksikliği meydana gelebilir.

• Magnezyum açısından zengin gıdaların tüketilmemesi,

• Kötü beslenme alışkanlıkları,

• Alkol kullanma,

• Yaşlılık,

• Aşırı stres,

• İdrar söktürücü ilaçların sık olarak kullanılması,

• Sigara tüketimi,

• Başka rahatsızlıklara bağlı olarak kullanılan ilaçların yan etkileri,

• Sindirim sistemi ve bağırsak problemi gibi magnezyum emilimini engelleyen sorunlar,

• Rafine şeker, beyaz un gibi sağlıksız gıdaların yüksek miktarda tüketimi,

• Böbrek problemleri,

• İshal ve kusma gibi vücuttan mineral atımı ile sonuçlanan rahatsızlıklar geçirilmesi,

• Hastalıklara bağlı olarak kullanılan antibiyotiklerde gentamisin, siklosporin, amfoterisin gibi maddelerin bulunması,

• Bağırsak hastalıklarına bağlı olarak magnezyumun bağırsaklarda emiliminin bozuk olması,

• Cisplatin isimli kanser ilacının kullanılması,

• Devamlı olarak kalsiyum ve potasyum eksikliği yaşayan kişilerde magnezyum eksikliği görülür. Tüm bu şıklar magnezyum eksikliği neden olur sorusunun cevabını oluşturmaktadır.







Magnezyum eksikliği belirtileri

Magnezyum eksikliği belirtileri pek çok hastalık belirtisi ile benzerlik gösterse de yapılacak tahliller ile bunun anlaşılması mümkün olacaktır.



• Halsizlik

• Saç dökülmesi

• Adet dönemlerinin normalden çok daha sancılı geçmesi

• Sinirli ve gergin olma hali

• Kabızlık

• Sırt ağrısı

• Uyuşma ve karıncalanma

• Depresyon

• Kramp girmesi

• Tansiyon yükselmesi

• Tuz ve tuzlu gıdalar tüketme isteği

• Baş ağrısı

• Zihin bulanıklığı

• Potasyum eksikliği

• Mide bulantısı

• Yorgunluk

• Baş dönmesi

• Hafıza zayıflığı

• Solunum ile ilgili sorunlar

• Konvülsiyon( havale geçirme)

• Migren

• Kalp atış hızında anormallikler

• Vertigo

• Uykusuzluk

• Tırnakların uzamaması

• Kısırlık

• Kemik erimesi

• Kan şekerinin yükselmesi

• Huzursuz bacak sendromu magnezyum eksikliği belirtileri arasında yer almaktadır.



Magnezyum eksikliği nasıl giderilir?

• Eğer magnezyum eksikliğiniz olduğundan şüpheleniyorsanız her şeyden önce mutlaka bir doktora başvurarak tahlillerinizi yaptırmanız gerektiğini unutmamalısınız.



• Alkol ve sigarayı bırakmalı eğer bunu yapamadığınızı düşünüyorsanız en azından azaltma yoluna gitmelisiniz.



• Eğer kişide aşırı magnezyum düşüklüğü varsa damardan magnezyum verilmesi gerekebilir.



• Küveti suyla doldurduktan sonra içine iki su bardağı kadar epsom tuzu ekleyin. Küvetin içinde 15 dakika süresinde oturun ve bekleyin. Bunu yapmadan önce doktorunuza danışmayı unutmamalısınız.



• Muz, ıspanak, pazı, kaju, fıstık, kurubaklagiller, tam tahıllı gıdalar, kabak çekirdeği, koyu yeşil yapraklı sebzeler, çilek ahududu, karpuz, yoğurt, incir, susam gibi magnezyum açısından zengin gıdaları mutlaka gün içerisinde bol miktarda tüketerek magnezyum eksikliği tedavisi yapmış olacaksınız.



Gebelikte magnezyum eksikliği

Gebelikte magnezyum eksikliği sanıldığı kadar masum değildir. Özellikle gebeliği başlamış kadınların magnezyum oranlarına dikkat ederek istenmeyen sonuçlardan kaçınması gerekmektedir. Gebelikte magnezyum eksikliği rahim kasılmalarını arttırarak erken doğum riskini gündeme getirebilir. Yeni doğanda ise magnezyum eksikliği bebeğin ısı kaybetmesine neden olarak ani bebek ölümü sendromuna yol açabilmektedir.



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