Pembe Top’un tekrar sahaya ineceği Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, erken tanı farkındalığı oluşturmak için Prof. Dr. Metin Çakmakçı’ya meme kanseri hakkında merak edilenleri sorduk. Unutmayın, meme kanseri erken tanı ile tedavisi kolay bir hastalık.

Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi altıncı yılına giriyor. Meme kanserinde erken tanı farkındalığı oluşturmak amacıyla Anadolu Efes’in oynadığı bir Euroleague maçının hava atışının Pembe Top ile yapıldığı proje, bu yıl da Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak anılan ekim ayında gerçekleştiriliyor. 2014 yılından bu yana Beren Saat, Bergüzar Korel, Sinem Kobal, Elçin Sangu ve Özge Özpirinçci’nin elinden havalanan Pembe Top’un tekrar sahaya inmesine sayılı günler kala, Anadolu Sağlık Merkezi Meme Sağlığı Merkezi Direktörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, meme kanseri ile ilgili önemli bilgileri bizimle paylaştı. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor ve meme kanseri her sekiz kadından birini etkiliyor.







1. 40 yaşını geçtiyseniz, mamografi çektirin

Meme kanserinde yaş oldukça önemli bir risk faktörü. Bu nedenle de -özel bir risk unsurunuz yoksa- 40 yaşından itibaren her yıl düzenli olarak mamografi çektirin ve doktor muayenelerini ihmal etmeyin.



2. Kendi kendinize meme muayenesi yapın

Vücuttaki bir değişikliği erken fark etmek, erken tanı ve tedavi başarısı açısından önemli. Bu nedenle vücudunuzun farkında olmalı ve memelerinizi ayda bir, adetinizin bitiminden 3 ila 5 gün sonra muayene etmelisiniz. Menopozdaysanız ve adet görmüyorsanız; her ay aynı tarihte bu işlemi gerçekleştirmeye çalışmalı, memede ele gelen bir kitle, çöküntü, akıntı gibi herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde hekime başvurmalısınız.



3. Ailesinde meme kanseri ya da yumurtalık kanseri tanısı almış olanlar, dikkat!

Meme kanserlerinin bir kısmında aile öyküsü ve genetik yapı çok önemli bir rol oynuyor. Sadece anne tarafında değil, baba tarafında da meme kanseri ya da bazen yumurtalık kanseri hastalarının olması, bu hastalığa yakalanma riskini yükseltiyor. Eğer risk grubundaysanız 40 yaşını beklemeden düzenli kontrollerinizi yaptırın.



4. Sağlıklı beslenin

Araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek genel olarak kansere yakalanma riskini yüzde 30-40 civarında düşürebiliyor. Meme kanserinden korunmak için düşük yağlı ve sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.







5. Sigara içmeyin

Meme kanserinden korunmak için tütün ürünlerinden ve içilen ortamlardan uzak durun.



6. Düzenli egzersiz yapın

Araştırmalar, düzenli egzersizin meme kanseri riskini anlamlı oranda azalttığını gösteriyor. Mümkünse haftada 5-6 saat egzersiz yapın. Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin.



7. Stresinizi iyi yönetin

Bazı araştırmalara göre yaşam şekli, çalışma koşulları ve yüksek stres meme kanserini tetikleyebiliyor. Stresli ortamlardan uzak durmak zor; ancak stresi yönetmek mümkün. Stres düzeyinizi azaltmak için kendinize uygun yöntemler bulmaya çalışın.



8. Kilonuzu kontrol edin

Obezite, sadece estetik bir kusur değil, kanser olma olasılığını da artıran bir faktör. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulun.