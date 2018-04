Mide ve bağırsak problemleri için: ''Şeftali ve incir"

Ramazan’la birlikte değişen beslenme düzeni beraberinde mide ve bağırsak problemlerini getirebiliyor. Özellikle kabızlık Ramazan ayında görülen problemlerin başında geliyor

Yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan şeftali ve incirin, içerdiği lif nedeniyle Ramazan ayında sıkça karşılaşılan kabızlık sorunu için alternatif olabileceğini dile getiren Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu ‘Her iki meyve de sindirimi hızlandırarak kolaylaştırır ve kabızlığı önler. A, B, C vitaminleri ile potasyum, magnezyum, fosfor gibi mineralleri bünyesinde barındıran bu meyveler Ramazan ayında ortaya çıkabilecek vitamin ve mineral eksiklikleri için de birebir çözüm olarak ortaya çıkar.



Ayrıca yüksek kalsiyum ve potasyum içeren hurma, kayısı gibi meyveler de terlemeyle kaybettiğimiz mineralleri yerine koymak için çok iyi bir kaynaktır. Kadınlarda daha sık görülen kemik erimesini önlemek amacı ile süt yoğurt gibi asıl kalsiyum kaynaklarının yanında hurma ve kayısı da her gün tüketilmelidir. Yüksek kalsiyum değerleri bu açıdan çok işe yarayacaktır. Bu meyveleri de ara öğünlerde ve her sofranızda tüketmeye devam edin’ açıklamasında bulundu.