Günlük hayatta sıkça rastladığımız şeyleri mikroskop altında incelediğimizde bambaşka bir gerçekliğe çarpıyor olmamız çok şaşırtıcı değil mi? Sıradan bi rev eşyası ya da sürekli tükettiğimiz bir besini binlerce kez büyüterek baktığımızda hayal gücümüzün sınırlarını zorluyor ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığına ikna oluyoruz.

1- Muz

Her yaştan insanın severek tükettiği bir meyve olan muzu mikroskop altına koyduğumuzda kendimizi Star Wars setinde gibi hissetmeye başlayabiliriz. Darth Vader’in Death Star’ının sarısına benzeyen yapısıyla muz, o lezzetli meyveden çok farklı bir anlam kazanıyor.







2- CD yüzeyi

Artık eski bir teknoloji olsa da CD’ler bir dönemin en teknolojik ürünlerinin başında gelirdi. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde bazen ayna görevi bile görebilen bu malzemeye yakında bakınca aslında o kadar da temiz ve pürüzsüz olmadığı görülüyor. Açıkcası bize Mars’ın o derin vadilerini ve hayat belirtisi olmayan uçsuz bucaksız kayalıklarını hatırlatıyor.







3- Örümcek derisi

Çıplak gözle zaten zor görülen bir canlı olan örümceğin derisine mikroskop altında bakınca dünyanın aslında bambaşka bir yer olduğuna ikna olabilirsiniz. Sarı bir okyanus yüzeyine bakıyormuş gibi hissetirecek olan örümcek derisi, canlılara başka bir gözle bakmanın zamanı geldiğini bize söylüyor.







4- Karabiber

En temel baharatlardan olan karabiber taneleri yakından bakılınca büyük volkanik kayalara benziyor. Üzerindeki pütürtüler, girinti ve çıkıntılar sanki Kapadokya’da bir gezinti yapıyormuş gibi hissetirebilir.



5- Bit

Örümcek derisinin yaşattığı şokun ardından bit sizi delirtebilir. Bu dünyaya ait değilmiş gibi duran ve hayallerin ötesinde bir görüntüsü olan bit, bir canlının ne kadar küçük boyutta olursa olsun her zaman etkileyici ve hayran bırakıcı olduğunun kanıtı gibi.