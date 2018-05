Sağlıklı besinler tüketirken vücudumuzun ihtiyaç duyduğu mineralleri doğru bir biçimde karşılamayı kim istemez ki? Kalori değerleri olmayan mineraller nelerdir ve faydaları nedir?

Mineraller vücudun sağlıklı olması ve sağlıklı kalması için hepimizin ihtiyacı olan düşük miktarlarda temel besin maddeleridir. İnsan vücudunun yüzde 4 gibi küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen minerallerin görevi oldukça büyüktür. Minerallerin başlıca görevleri kan ve kemiklerin oluşumu, sinir işlevlerinin sağlıklı işlemesi ve vücut sıvılarını ideal bir şekilde dengelemesidir. Vücudumuzun mineral ihtiyacının karşılayabilmek için çeşitli yiyecek ve içeceklerin beslenme yolu ile alınması gereklidir. Sağlığınız açısından önemli yapı taşları olan kalsiyum, demir, bakır, çinko, potasyum, sodyum, iyot, flor, magnezyum, selenyum, fosfor, kükürt, manganez, krom, kloroid gibi mineraller vücut için olmazsa olmazlar arasındadır.



Mineral çeşitleri nelerdir?

Vücut kendi kendine mineral üretemediği için, mineralleri beslenme yolu ile tedarik etmekten başka çareniz yok. Bu nedenle yüksek mineral içeren besinleri tüketerek, vücudunuz için gerekli olan mineraller kolayca temin edilebilir. Ancak her şeyin fazlası zarar olduğu gibi mineraller de yeterli miktarda alınmalı.



Mineraller ve faydaları?

İnsan vücudunda bulunan tüm organların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan minerallerin görevi saymakla bitmez. Sağlıklı ve güçlü kemik yapısının yanı sıra diş yapısı için de çok önemli olan mineraller yaşlanmayı geciktirip iyi görünmenize de etki eder. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayan mineraller tüm bu etkilerinin yanı sıra hücre gelişimi ve hücrelerin yenilenmesi konusunda da görev yapar. Doğada çok fazla bulunan inorganik maddeler olan mineraller, insan vücudunun yüzde dörtlük bölümünde vücut işlevselliği için önemli rol oynarlar.



Mineraller bakımından zengin besinler nelerdir?

Her bölge ve toprağın mineral zenginlikleri değişiklik gösterdiği için, bitkisel kaynaklı yiyeceklerden elde ettiğiniz minerallerin oranları da yetiştikleri bölgelere ve taşıdığı özelliklere göre farklılık gösterir. Bunun nedeni ise bitkinin yetiştiği toprağın koşulları ve iklim şartlarına göre mineral içeriğinin farklılık göstermesidir. Peki vücudumuzun yapı taşları arasında yer alan mineraller hangi besinden nasıl temin edilebilir? İhtiyacınıza yönelik ve damak tadınıza göre seçebileceğiniz zengin mineralli besinleri ise şöyle sıralayabiliriz...



• Kemik ve diş yapısını güçlendiren kalsiyum süt ya da süt ürünleri, brokoli, soya fasulyesi, lahana, yeşillikler, ceviz badem, fıstık ve sardalya içerisinde bulunur.



• Mineraller arasında bulunan bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olan demir, yorgunluğa karşı etkilidir. Kırmızı et, balık, yumurta sarısı, soya fasulyesi, kabuklu yemişler, kuru üzüm, pekmez içeriğinde demir minerali bulunan besinlerdir.



• Öncelikle 4 ana besin grubu içinde bulunan sebze, meyve, tahıl ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ya da et ürünlerini bilmeniz gerekir. Sağlığınız için birbirinden değerli mineraller içeren gıdalardan her gün en az bir porsiyon olacak şekilde tüketmeniz önerilir.



• Karaciğer, balık, kabuklu hayvanlar, yapraklı yeşil sebzeler, bezelye, fındık, ceviz, mantar, çavdar, bakır minerali açısından zengindir.



• Mineraller arasında büyük öneme sahip ve birçok faydası olan çinko, RNA ve DNA oluşumu ve proteinlerin enerjiye dönüşmesini sağlarken, büyüme ve gelişim açısından da oldukça önemlidir. Yumurta sarısı, buğday tohumu baklagiller, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği ve tüm tahıllar içeriğinde çinko bulunan besinler arasında yer alır.



• Hücre duvarlarının içinde yer alan potasyum ise sodyumla birlikte vücudun su dengesini sağlar. Meyve ve sebzeler, süt ürünleri, muz, kuru kayısı, sarımsak, kuru üzüm, portakal, avokado, kabak, incir, hurma ve patates ise potasyum açısından zengin besinlerdir.



• Vücudun enerji üretiminde çok önemli bir rol oynayan, mineraller arasında neredeyse başrole sahip magnezyum ise badem, fıstık, fındık, ceviz, soya fasulyesi, tahıllar, tam tahıllı ekmek ve koyu yeşil sebze çeşitlerinde bulunur.



• Türk mutfağında bolca yer alan siyah çay, ceviz, kakao, bal, fındık ile işlenmemiş tahıllar, peynir, et ve mantar ile vücudunuzun krom ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilirsiniz.



• Et, süt ve balık ürünleri, çay, kahve, su, maden suyu ve soya fasulyesi ise içeriğinde flor bulunan besinler arasındadır.



• Yemek tuzu içeren her türlü besin salam, balık ürünleri, ekmek ve peynir ise içeriğinde kloroid barındırır.



• İnsan vücudu için çok önemli olan iyot ise balık, sebze ve iyotlu yemek tuzu tüketilerek karşılanabilir.