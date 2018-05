Doğru beslenme kadar vücudumuza alacağımız vitaminlerde sağlığımız için oldukça önemlidir. Kısacası vücudumuzun sağlıklı kalması, hastalıklara yakalanmamız ve dinç hissetmemiz için vitaminlerin önemi büyüktür.

Vitaminler nelerdir? Doğal gıda maddeleri içinde az miktarda bulunan organik maddeler grubudur. Vitamin eksikliği olduğu ve yeterli miktarda alınmadığı sürece hastalıklar ve rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Kısaca, vücuda yiyecekler aracılığı ile alınan organik bileşenlerdir. Meyve sebze gibi besinler sizin yeterli miktarda vitamin almanızı sağlayan besinler arasındadır.



Bizim için gerekli olan 13 farklı v itamin bulunmaktadır.

• A vitamini

• B1 vitamini

• B2 vitamini

• B3 vitamini

• B5 vitamini

• B6 vitamini

• B7 vitamini

• B9 vitamini (folik asit)

• B12 vitamini

• C vitamini

• D vitamini

• E vitamini

• K vitamini



A vitamini alabileceğiniz besinler: Patates, tereyağı, lahana, yumurta, ıspanak, kabak, kavun, süt, brokoli, balık yağı.



B1 vitamini alabileceğiniz besinler: Yumurta, portakal, ayçiçeği tohumu, kahverengi pirinç, maya, tahıl taneleri, karnabahar, patates, kuşkonmaz.



B2 vitamini alabileceğiniz besinler: Muz, bamya, kuşkonmaz, yoğurt, süt, süzme peynir, yeşil fasülye, yumurta, balık, pazı, et.



B3 vitamini alabileceğiniz besinler: Böbrek, tavuk, sığır eti, kalp, süt, yumurta, avokado, domates, brokoli, havuç, fındık, patates, kepekli tahıllar, bira mayası, mantar.



B5 vitamini alabileceğiniz besinler: Tahıllar, et, balık yumurtası, arı sütü, avokado ve brokoli.



B6 vitamini alabileceğiniz besinler: Sebzeler, kepekli tahıllar, fındık, ceviz, yemişler, et, muz.



B7 vitamini alabileceğiniz besinler: Karaciğer, yumurta sarısı, sebzeler.



B9 vitamini alabileceğiniz besinler: Tahıl ürünler, ekmek mayası, baklagiller, ayçiçeği çekirdeği, yapraklı sebzeler.



B12 vitamini alabileceğiniz besinler: Süt ve süt ürünleri, yumurta, et, balık, kabuklu deniz ürünleri, ve soya ürünleri yüksek miktarda b12 vitamini içerir.



C vitamini alabileceğiniz besinler: Meyve ve sebzeler iyi bir vitamin c deposudur. Özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler.



D vitamini alabileceğiniz besinler: Vitamin d başlıca; mantar, yumurta, balık yağı, danada bulunur.



E vitamini alabileceğiniz besinler: Fındık, badem, kivi, avokado, yumurta, süt, tam tahıllı gıdalar ve bitkisel yağlar yüksek oranda E vitamini içeren besinlerdir.



K vitamini alabileceğiniz besinler: Yeşil yapraklı sebzeler, maydanoz, avokado ve kivi k vitamini içeren besinler arasındadır.



D Vitamini neye yarar?

Kemik sağlığımız için oldukça önemli vitaminlerden biridir. Herkesin bildiği gibi en fazla güneşten d vitamini alabiliriz. Ayrıca d vitamini alabileceğimiz besinler ise şöyle; süt ve süt ürünleri, morina balığı yağı, somon, ton balığı, uskumru, balık yağı, tereyağı, yumurta sarısı, yulaf ezmesi.



Kemikler için yararlı olan ve besleyen diğer vitaminler ise; K vitamini , A vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve potasyum. Güçlü kemiklere sahip olmak için öncelikle doğumdan itibaren anneden alacağımız anne sütü çok önemlidir. Kolajen adı verilen bir protein kalsiyum ve fosfattan oluşur. Yaşlılıkta kemiklerin güçlü olması bebeklikten etki eden birşeydir. Anne sütünü bebekken yeterli miktarda almak kemiklerin güçlenmesini sağlar. Aynı şekilde annenin beslenmesi de önemlidir. Anne yeterli besin ve vitamini almalı ki bebek de yeterli besini alabilmeli ve ileride bir birey olduğu zaman d vitamini eksikliği oluşmamalı. 35 yaşından sonra kemik kütlesi yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Bu yüzden 20 yaşından 30 yaşına kadar alınan vitaminler kemiklerimizin güçlü kalması açısından çok önemlidir.



Vitamin eksikliğinin 10 işareti

• Kemik ağrıları (D vitamini eksikliğidir)

• Kansızlık (B9 vitamini eksikliğidir)

• Zihinsel yorgunluk (B12 vitamini eksikliğidir)

• Kas kaybı (E vitamini eksikliğidir)

• Aşırı kanamalar (regl kanamaları, diş eti ve burun kanamaları gibi)

• Cansız saçlar, cansız tırnaklar (B7 vitamini eksikliğidir)

• Çürük ve morarmalar (ciltte çabuk oluşabilen morarmalar c vitamini eksikliğidir)

• Görme problemleri (A vitamini eksikliğidir)

• Deride çatlaklar (B6 vitamini eksikliğidir)

• Zihin bulanıklığı ve uzun süreli yorgunluk (B1 vitamini eksikliğidir)



